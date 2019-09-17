Son Dakika Haberleri: Deniz paraşütü kazasında ölen rus genç, antalya'da toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Deniz paraşütü kazasında ölen rus genç, antalya'da toprağa verildi

28 dakika önce

ANTALYA'da, deniz paraşütü kazasında yaşamını yitiren Rus Mark Mitrafanov'un (18) cenazesi toprağa verildi.

Deniz paraşütü kazasında ölen rus genç, antalya'da toprağa verildi, System.String[]

ANTALYA'da, deniz paraşütü kazasında yaşamını yitiren Rus Mark Mitrafanov'un (18) cenazesi toprağa verildi.

Antalya'da yerleşik yaşayan Rus uyruklu Valentina Kulishova ve oğlu Mark Mitrafanov, 14 Eylül Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında deniz paraşütüne binmek istedi. Sahilde bu hizmeti veren firmadan deniz paraşütü kiralayan ve teknenin arkasına halatla bağlanan paraşüte binen Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov, bir süre sonra halatın kopmasıyla havada savrulmaya başladı. Sahil bandındaki 5 yıldızlı otelin bahçesinde bulunan palmiyelere çarpan ve yere düşen Kulishova ile Mitrafanov, ağır yaralandı. Rus turistler, götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili su sporları firmasının sahibi H.S. ile çalışanı F.M.Ç. gözaltına alındı. H.S. ve F.M.Ç., ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Özel hastanede tedaviye alınan Mark Mitrafanov ise önceki gün akşam saatlerinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Valentina Kulishova ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da yerleşik yaşayan Mark Mitrafanov'un cenazesi, kazada yaralanan annesi Valentina Kulishova ve yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı morgundan alındı. Mark Mitrafanov'un cenazesi, Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'ndeki kilisede yapılan törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailenin Türkiye'yi çok sevdiği ve bu nedenle cenazenin Antalya'da defnedilmesini istediği öğrenildi.

Antalya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'da annesinin ve teyzesinin günlerdir aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan bulundu
Aleyna Tilki'nin Kahramanmaraş'taki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi Rusya, Kuzey Kore'ye ait gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 16:57:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz paraşütü kazasında ölen rus genç, antalya'da toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]