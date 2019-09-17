Deniz paraşütü kazasında ölen rus genç, antalya'da toprağa verildi

ANTALYA'da, deniz paraşütü kazasında yaşamını yitiren Rus Mark Mitrafanov'un (18) cenazesi toprağa verildi.

Antalya'da yerleşik yaşayan Rus uyruklu Valentina Kulishova ve oğlu Mark Mitrafanov, 14 Eylül Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında deniz paraşütüne binmek istedi. Sahilde bu hizmeti veren firmadan deniz paraşütü kiralayan ve teknenin arkasına halatla bağlanan paraşüte binen Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov, bir süre sonra halatın kopmasıyla havada savrulmaya başladı. Sahil bandındaki 5 yıldızlı otelin bahçesinde bulunan palmiyelere çarpan ve yere düşen Kulishova ile Mitrafanov, ağır yaralandı. Rus turistler, götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili su sporları firmasının sahibi H.S. ile çalışanı F.M.Ç. gözaltına alındı. H.S. ve F.M.Ç., ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Özel hastanede tedaviye alınan Mark Mitrafanov ise önceki gün akşam saatlerinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Valentina Kulishova ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da yerleşik yaşayan Mark Mitrafanov'un cenazesi, kazada yaralanan annesi Valentina Kulishova ve yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı morgundan alındı. Mark Mitrafanov'un cenazesi, Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'ndeki kilisede yapılan törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailenin Türkiye'yi çok sevdiği ve bu nedenle cenazenin Antalya'da defnedilmesini istediği öğrenildi.