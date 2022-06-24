Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı - Son Dakika
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Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı

24.06.2022 15:06

Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı Havadaki panik ve yerde kurtarma çalışmaları cep telefonu kameralarına yansıdıANTALYA Antalya'da teknenin arıza yapması sonucu havada askıda kalan deniz paraşütündeki anne ve 2 kız çocuğu için turistler ve vatandaşlar seferber oldu.

Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı

Havadaki panik ve yerde kurtarma çalışmaları cep telefonu kameralarına yansıdı

ANTALYA Antalya'da teknenin arıza yapması sonucu havada askıda kalan deniz paraşütündeki anne ve 2 kız çocuğu için turistler ve vatandaşlar seferber oldu. Korku dolu anların yaşandığı olayda anne ve 2 çocuğu kaza yaşanmadan şezlonglarına arasına indirildi.

Olay, Serik ilçesi turizm bölgesi Belek'te 5 yıldızlı bir otelin plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; plajda bulunan su sporlarına gelen anne ve iki kızı deniz paraşütüne binmek istedi. 2 kız ve anne bir süre sonra paraşüte binerek havalandı. Bu sırada paraşütün bağlı olduğu teknenin motoru arıza yaptı. Rüzgarın da etkisi ile tekne, paraşütün çekmesi ile kıyıya kadar sürüklendi. Bu sırada devreye sahilde bekleyen çalışanlar ve turistler girdi. Vatandaşlar anne ve 2 kızını kurtarabilmek için paraşütün ipini sıkı sıkıya tuttu. Çekilen paraşüt bir süre sonra şezlongların arasına indi. Anne ve 2 çocuk olayı yara almadan atlattı. Yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

"O anda panik havası oldu"

Yaşananları anlatan Koray Karcı, "Dün paraşüt havada askıda kaldı. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Biz de profesyonel bir şekilde 10 dakika içerisinde misafirimizi indirdik. Oteline bıraktık. O anda panik havası oldu. Asılarak otelin iç bölgesine anne ve kızı indirdik. Daha sonra müşteriler alkışladı. Bize teşekkür ettiler. Ani rüzgarın sertleşmesi ile oldu" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı - Son Dakika
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