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Deniz paraşütünün halatı koptu

1 saat önce

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bindikleri deniz paraşütünün halatının kopması sonucu rüzgarla havada savrulan Rus turistler, bir otelin palmiyelerine takıldı.

Deniz paraşütünün halatı koptu, System.String[]

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bindikleri deniz paraşütünün halatının kopması sonucu rüzgarla havada savrulan Rus turistler, bir otelin palmiyelerine takıldı.


Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu turistler Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov, Konyaaltı Plajından deniz paraşütüne bindi.


Bu sırada şiddetli rüzgar nedeniyle deniz paraşütünün halatı henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. Yaklaşık 300 metre savrulan turistlerin bindiği paraşüt 5 yıldızlı bir otelin palmiyelerine takıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı turistler, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, deniz paraşütü kullanan kişiyi, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Öte yandan, Rus turistlerin olduğu paraşütün karaya düşme ani sahildeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - ANTALYA

Konyaaltı, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:09 Kaynak: İHA
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