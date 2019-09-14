Deniz paraşütünün halatı koptu; 20 metreden düşen 2 turist yaralandı (2)
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DÜŞME ANI CEP TELEFONU KAMERASINDAAntalya'nın Konyaaltı sahilinde Rus turistler Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov'un bindiği deniz paraşütünün halatının koptuktan sonra düştüğü an, sahildekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:23 Kaynak: DHA
DÜŞME ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Antalya'nın Konyaaltı sahilinde Rus turistler Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov'un bindiği deniz paraşütünün halatının koptuktan sonra düştüğü an, sahildekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, deniz üzerinde halatı kopan paraşütün hızla alçalarak karaya doğru ilerlediği ve ağaçlara takılarak düştüğü görülüyor.
Diğer yandan görgü tanığı Coşkun Duman, ise "Halat koptuktan sonra paraşüt hızla üzerimizden geçti. Otele doğru gitti. Ağaçlara sürterek yere düştü. Eğer otelin duvarına çarpsalardı kurtulma şansları yoktu" dedi.
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, -
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