Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır (2)

2 TUTUKLAMA

Antalya'da 2 Rus turistin ağır yaralanmasına neden olan deniz paraşütü kazasında gözaltına alınan H.S. ve F.M.Ç., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Su sporları firması sahibi ile çalışanı, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.