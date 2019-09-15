Son Dakika Haberleri: Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır (2)
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Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır (2)

1 saat önce

2 TUTUKLAMAAntalya'da 2 Rus turistin ağır yaralanmasına neden olan deniz paraşütü kazasında gözaltına alınan H.S. ve F.M.Ç., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır (2), System.String[]

2 TUTUKLAMA
Antalya'da 2 Rus turistin ağır yaralanmasına neden olan deniz paraşütü kazasında gözaltına alınan H.S. ve F.M.Ç., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Su sporları firması sahibi ile çalışanı, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:49 Kaynak: DHA
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