Deniz patlıcanı avcılığı 15 Nisan'da sona eriyor - Son Dakika

Deniz patlıcanı avcılığı 15 Nisan'da sona eriyor

25.03.2021 10:13
Deniz patlıcanı avcılığı 15 Nisan'da sona eriyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkartılan tebliğ kapsamında deniz patlıcanı avcılığı 15 Nisan'da sona ermesi noktasında karar çıkarken, çıkan karar Didimlileri memnun etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkartılan tebliğ kapsamında deniz patlıcanı avcılığı 15 Nisan'da sona ermesi noktasında karar çıkarken, çıkan karar Didimlileri memnun etti.

Didim'de devam eden deniz patlıcanı avcılığıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 1 Haziran'da sona ermesi planlanan deniz patlıcanı avcılığı 15 Nisan'da sona erecek. Didim açıklarındaki deniz patlıcanı avcılığı ilçe genelinde halen devam ediyor. Deniz patlıcanı avcılığıyla ilgili Didim'de bir toplantı yapılmış ve talepler ilgili ve yetkili mercilere iletilmişti. Didim'de resmi kurumlar, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerinin ardından başlatılan girişimlerde ilk sonuç alındı. Bu kapsamda 1 Kasım'da başlayan Deniz patlıcanı avcılığının 1 Haziran'da sona ermemesi ve daha öne çekilmesi noktasındaki talep Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkartılan tebliğ resmi gazetede yayınlandı ve avcılık 15 Nisan 2021 tarihinde sona ereceği bildirildi. Deniz Patlıcanı avcılığının 15 Nisan'da sona erecek olması yaklaşan turizm sezonu öncesinde ilçedeki turizmciler başta olmak üzere diğer tüm taraflarca memnuniyetle karşılandı. - AYDIN

Deniz patlıcanı avcılığı 15 Nisan'da sona eriyor
Deniz patlıcanı avcılığı 15 Nisan'da sona eriyor
Deniz patlıcanı avcılığı 15 Nisan'da sona eriyor

Tebliğ, Didim, Tarım, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deniz patlıcanı avcılığı 15 Nisan'da sona eriyor - Son Dakika


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