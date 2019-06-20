Son Dakika Haberleri: "Deniz patlıcanı" operasyonu - TEKİRDAĞ
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"Deniz patlıcanı" operasyonu - TEKİRDAĞ

1 saat önce

Tekirdağ'da deniz patlıcanı kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 kişiye 9 bin 810 lira para cezası kesildi.

Tekirdağ'da deniz patlıcanı kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 kişiye 9 bin 810 lira para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Marmarareğlisi ilçesindeki NATO Limanı açıklarında deniz patlıcanı kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı.
Kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan 6 kişiyi yakalayan ekipler, şüpheli 6 kişiye 9 bin 810 lira, kaçakçılara yardım ettiği tespit edilen iki tekneye de bin 635 lira para cezası uyguladı.
Deniz patlıcanı operasyonu - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:47 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel
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