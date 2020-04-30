Deniz patlıcanı operasyonunda 33 kişiye 154 bin lira ceza kesildi - BALIKESİR - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçak deniz patlıcanı avlayan 33 kişiye 154 bin 400 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık açıklarında teknelerle kaçak deniz patlıcanı avlandığı bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Operasyonlarda, 450 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.

Deniz patlıcanı avlayan 33 kişiye ise "yasadışı deniz patlıcanı avcılığı yapmak" suçundan 150 bin 400 lira para cezası kesildi.

Canlı olarak ele geçirilen deniz patlıcanları denize bırakılırken, şüphelilerin teknelerine el konuldu.