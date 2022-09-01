Deniz polisi alarma geçti, onlar kitap okuyarak ve yüzerek izledi - Son Dakika
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Deniz polisi alarma geçti, onlar kitap okuyarak ve yüzerek izledi

01.09.2022 02:28

Deniz polisi alarma geçti, onlar kitap okuyarak ve yüzerek izledi Konyaaltı sahilinde bir kişinin boğulduğu ihbarı polisleri alarma geçirdi Yapılan aramada bir ize rastlanmadı Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bir kişinin boğulduğu ihbarı deniz polisini alarma geçirdi.

Deniz polisi alarma geçti, onlar kitap okuyarak ve yüzerek izledi

Konyaaltı sahilinde bir kişinin boğulduğu ihbarı polisleri alarma geçirdi

Yapılan aramada bir ize rastlanmadı

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bir kişinin boğulduğu ihbarı deniz polisini alarma geçirdi. Yapılan aramada bir ize rastlanmazken sahilde bulunan bazı vatandaşlar, o anları kitap okuyarak ve yüzerek izledi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sahilde denize girip güneşlenen vatandaşlar dubaların ilerisinde erkek bir şahsın yardım istediğini gördü. Bir süre sonra erkek şahsın kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgeye sürat teknesi ve bot ile gelen ekipler uzun süre incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen iki dalgıç su altında arama yaptı.

Polis ekipleri sık sık uyardı

İhbar üzerine polis ekipleri alarma geçerken bazı vatandaşların o anları kitap okuyarak ve denizde yüzerek izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan polis ekipleri yasak olmasına rağmen dubaları geçen vatandaşları da sık sık uyardı.

"Suya batıp çıktı, elini yukarı kaldırıyordu"

Yaşananları anlatan Merve Kır, "Biz burada yüzüyorduk. İleriye doğru baktık, bir tane bayan seslendi. Birisinin boğulduğunu söyledi. Biz de oraya baktık. Bir tane adamın kafası suya batıp çıktı, elini yukarı kaldırıyordu. Emin olmak için yukarıya çıktık. Adam elini son kez kaldırıp suya battı. Bir daha göremedik. Daha sonra polise haber verdik" dedi. Aramalardan sonuç alınamayınca çalışmalara son verildi.

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Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deniz polisi alarma geçti, onlar kitap okuyarak ve yüzerek izledi - Son Dakika

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