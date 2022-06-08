Deniz polisi Marmara Denizi'nde ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi - Son Dakika
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Deniz polisi Marmara Denizi'nde ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi

08.06.2022 15:46

Deniz polisi Marmara Denizi'nde ender rastlanan ahtapot türünü görüntülediYALOVA Yalova'da eğitim dalışı gerçekleştiren deniz polisi, Marmara Denizi'nde çok ender rastlanan ahtapot türünün yanı sıra kırmızı mercan ve ıstakoz görüntüledi.

Deniz polisi Marmara Denizi'nde ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi

YALOVA Yalova'da eğitim dalışı gerçekleştiren deniz polisi, Marmara Denizi'nde çok ender rastlanan ahtapot türünün yanı sıra kırmızı mercan ve ıstakoz görüntüledi.

Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Gurup Amirliği tarafından Çınarcık ilçesi açıklarında yapılan eğitim dalışında 3 octobus vulgaris türü ahtapottu gözlemlendi. Dalış sırasında ayrıca kırmızı mercan ve ıstakoz da kameralara kaydedildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Özellikle Marmara Denizi'nde çok ender rastlanan ahtapotun Yalova'da görüntülenmesinin türün alanda yayılmaya başladığının göstergesi olarak değerlendirilebilir" denildi.

Deniz polisi Marmara Denizi'nde ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi
Deniz polisi Marmara Denizi'nde ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi
Deniz polisi Marmara Denizi'nde ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi
Deniz polisi Marmara Denizi'nde ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi
YORUMLAR
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İstanbul'da Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı İstanbul'da Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı Yalova'da ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı Yalova'da ender bulunan ahtapotlar dalgıç polislerin kameralarına yansıdı
Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz polisi Marmara Denizi'nde ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz polisi Marmara Denizi'nde ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi - Son Dakika
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