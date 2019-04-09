Son Dakika Haberleri: Deniz Polisi Şehitleri Denizde Andı

Deniz Polisi Şehitleri Denizde Andı

28 dakika önce

Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi önünde denizde Türk bayrağı açıldı.

Deniz Polisi Şehitleri Denizde Andı, System.String[]
Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi önünde denizde Türk bayrağı açıldı.

Etkinlik kapsamında Çanakkale Marina ve Kepez Limanı'ndan yola çıkan deniz polis ekipleri buradan Şehitler Abidesi'ne ulaştı.

Ekipler abidenin ön cephesinde bulunan Morto Koyu'nda suya girip, su altında Türk bayrağı ile polis flaması açtı.

Ardından bayrakları su üstüne çıkaran ekipler, şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Çanakkale Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitleri deniz polisi ekipleriyle denizde andıklarını söyledi.

Etkinliği, 104 yıl önce nisan ayında çok şiddetli çatışmaların yaşandığı ve adına Morto Koyu olarak verilen bölgede gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, "Koyun adı Türkçede ölüm koyu olarak geçmektedir. Bu koyda 800 düşman askeri çıkarma yapmak için bu bölgeye geldiler, sade ve sadece 80 kahraman Türk askeri onları püskürterek bu koyun adını ölüm koyu haline getirmişlerdir." dedi.

Bu etkinlik ile Çanakkale şehitlerine ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini belirten Yılmaz, "Teşkilat mensuplarımızın ve emeklilerimizin bu vesileyle polis bayramını kutluyorum. Bugün burada, Morto Koyu'nda Çanakkale'nin geçilmez olduğunu bir kez daha gösteriyoruz. Çanakkale denizinde dalgıçlarımız bayrak açıyorlar. Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösteriyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:55 Kaynak: AA

Polis, Çanakkale, Güncel
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