Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu - Son Dakika
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Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu

15.06.2022 15:42
Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu

ANTALYA'da 40 metre yükseklikteki falezlerden kayalığa düşen kedi, itfaiye ve deniz polisinin operasyonuyla 1 saatte kurtarıldı.

ANTALYA'da 40 metre yükseklikteki falezlerden kayalığa düşen kedi, itfaiye ve deniz polisinin operasyonuyla 1 saatte kurtarıldı.

Antalya'da sabah saatlerinde 40 metre yükseklikteki falezlerin altından kedi sesi geldiğini duyan bir kişi, 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen deniz polisi, kedinin bulunduğu çıkıntıyı tespit etti. Deniz seviyesinden 20 metre yukarıdaki kedinin yanına tırmanma durumu olmayan deniz polisi, itfaiyeden yardım istedi. Atatürk Parkı'na gelen itfaiye ekipleri, falezlerden sarkıttıkları halatla kedinin bulunduğu noktaya indi. İtfaiye eri, kediyi kucaklayıp hayvan taşıma çantasına koydu. Deniz polisi ise itfaiye ekibinden kediyi teslim alarak kıyıya getirdi. Polisin hayvan taşıma çantasından çıkardığı kedi, hızla uzaklaştı.


Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu
Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu
Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu
Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu
Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu
Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu
Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu
Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu
Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Antalya, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz polisi ve itfaiye, falezlerde mahsur kalan kedi için seferber oldu - Son Dakika

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