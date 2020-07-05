DENİZ POLİSİNDEN İSTANBUL BOĞAZI'NDA TEKNE DENETİMİ - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim yapıldı. Birçok teknenin evrakları kontrol edilirken, 2 şahsa Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan bin 800 TL idari para cezası kesildi.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı ve Adalar bölgesinde denetim yaptı. Cuma günü yapılan denetimlerde İstanbul Boğazı'ndaki birçok teknenin evraklarını kontrol etti. 2 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan toplamda bin 800 TL idari para cezası kesildi. 99 kişinin kontrol edildiği uygulamada, 3 tekneye de işlem yapıldı.

Görüntü dökümü:

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-Polislerin tekneyle açılması

-Denetimler

-Teknelerde evrakların kontrol edilmesi

-Boğazdan detaylar

-Genel ve detaylar