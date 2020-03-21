Deniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği - Son Dakika

Deniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği

6 saat önce

Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan deniz polisi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkış tutarak destek verdi.

Deniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği, System.String[]

Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan deniz polisi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkış tutarak destek verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisi gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olan deniz polisi, onlar için video hazırladı.

Videoda, İstanbul, İzmir, Yalova, Van, Çanakkale, Samsun, Kocaeli, Muğla, Ordu, Mersin, Fethiye, Antalya, Tekirdağ gibi şehirlerde görev yapan deniz polisi ekipleri, "Biz birlikte daha güçlüyüz", "Her kahraman pelerin takmaz", "Sağlık çalışanlarımızın yanındayız" sloganlarının ardından alkış tuttu.

Deniz polisi, teknelerin sirenleriyle de sağlık çalışanlarını destekledi.

Vatandaşlara da "Evde kalın" çağrısında bulunan deniz polisinin videosu, "Evde hayat var" sloganıyla son buldu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:48 Kaynak: AA

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