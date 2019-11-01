Son Dakika Haberleri: Deniz polisinin teknede uyuşturucu satanlara yaptığı baskınlar kamerada
Son Dakika Güncel Deniz polisinin teknede uyuşturucu satanlara yaptığı baskınlar kamerada

Deniz polisinin teknede uyuşturucu satanlara yaptığı baskınlar kamerada

7 saat önce

DENİZ polisi bir teknede uyuşturucu satışı yapan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Deniz polisinin teknede uyuşturucu satanlara yaptığı baskınlar kamerada, System.String[]
DENİZ polisi bir teknede uyuşturucu satışı yapan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi yakalandı. Polisin tekneye ve bazı adreslere yaptığı oprasyon kameraya yansıdı.

Fatih'te bulunan su ürünleri kooperatifinde bulunan bir teknede uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından Emrah K.'nın sahibi olduğu tekneyi, Mehmet Emin K. ve oğulları Serkan K. ve Selçuk K.'nın tekneyi zula olarak kullanıp buradan dağıtımını yaptıklarını tespit etti. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilere yönelik 10 Ekim ve 31 Ekim'de iki farklı operasyon düzenlendi. Tekne ve evlerde yapılan operasyonda 1 tabanca, 1 kilo 12 gram skunk, 427,8 gram toz esrar, 899 extacy hap, 48,9 gram metamfetamin, 163.5 gram bonzai, 1 kilo 162 gram esrar, 9.37 taş kokain, 1 tabanca, 50 mermi, muşta, kelepçe, 2 hassas terazi, 2 cep telefonu, bin 440 lira ve 5 dolar ele geçirildi. İlk yapılan operasyonda gözaltına alınan Serkan K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dün yapılan operasyonda ise gözaltına alınan Mehmet Emin K., Selçuk K. ve Emrah K.'nın Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Polisin tekneye ve evlere yaptığı operasyon kameralara yansıdı.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu Ayakkabı devi Kemal Tanca, konkordato başvurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:48:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz polisinin teknede uyuşturucu satanlara yaptığı baskınlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]