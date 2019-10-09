Son Dakika Haberleri: Deniz polisleri eğitim dalışı sırasında trol kapıları ve ağlar ele geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Deniz polisleri eğitim dalışı sırasında trol kapıları ve ağlar ele geçirdi

Deniz polisleri eğitim dalışı sırasında trol kapıları ve ağlar ele geçirdi

33 dakika önce

Deniz polisleri eğitim dalışı sırasında trol kapıları ve ağlar ele geçirdi Eğitim dalışı sırasında bulunduTEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı grup amirliği ekiplerinin eğitim dalışı sırasında denizin dibinde gizlenmiş vaziyette trol kapılar ve ağları bulundu.

Deniz polisleri eğitim dalışı sırasında trol kapıları ve ağlar ele geçirdi

Eğitim dalışı sırasında bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı grup amirliği ekiplerinin eğitim dalışı sırasında denizin dibinde gizlenmiş vaziyette trol kapılar ve ağları bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı grup amirliği ekipleri tarafından, Marmara denizinde trol kapılara ve balık ağlarına geçit vermemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa açıklarında gerçekleştirilen eğitim dalışları sırasında Sualtı grup amirliği ekipleri su üzerinde bir şamandıra fark etti. Ekipleri şüpheli şamandırayı kontrol ettikleri sırada 14 metre derinliğe saklanmış vaziyette trol kapılar ve ağlarını tespit etti. Yapılan çalışma ile trol kapıları ve ağlarına el konuldu.

Deniz polisleri eğitim dalışı sırasında trol kapıları ve ağlar ele geçirdi

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:54 Kaynak: İHA
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