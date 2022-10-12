Deniz Poyraz Davası'nın Beşinci Duruşması Başladı.

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ- Kamera: KERİM UĞUR

HDP İzmir İl Başkanlığı binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in yargılandığı davanın beşinci duruşması öncesi adliye önünde basın açıklaması yapıldı. HDP Mardin Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ebru Günay, "Bu iktidarın asıl fail olduğunu hepimiz biliyoruz. Her gün ekranların başına geçip partimizi, kadınları hedef gösterenler işte bu katliamın arkasındaki karanlık güçlerdir. Bu karanlık güçler, kendilerine ulaşmasın diye de bu davayı kapatmaya çalışıyorlar" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise "Sanığa bir kahraman muamelesi yapılıyor. Görevini yapmış bir insan muamelesi yapılıyor" diye konuştu.

İzmir'de 17 Haziran 2021'de HDP il binasında partili Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer'in ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi, Bayraklı'daki İzmir Adliyesi girişinde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya HDP Mardin Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ebru Günay, HDP İzmir Milletvekilleri Murat Çepni ve Serpil Kemalbay, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Deniz Poyraz'ın ailesi ile HDP'liler katıldı.

HDP'liler, adliye önünde "Katillerden hesap soracağız, faşizm yenilecek, biz kazanacağız" yazılı pankart açıp, "Deniz'e sözümüz barış olacak", "Katiller halka hesap verecek" sloganları attı.

"MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ"

HDP Mardin Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ebru Günay, adliye önünde şu açıklamayı yaptı:

"Adalet talebimiz ve hakikatlerin ortaya çıkması için beşinci kez İzmir Adliyesi önünde toplanıyoruz. Beş duruşma boyunca neler yaşandığını bütün kamuoyu biliyor. Deniz'in katledildiği andan itibaren katillerin nasıl korunduğunu, faillerin nasıl gizlendiğini ve IŞİD artığı çetelerin nasıl bu saldırıyı düzenlediklerini tüm Türkiye takip etti. Katilin duruşmadaki tavırları herkesin malumu. Daha da önemlisi hakikatin ortaya çıkması için mücadele etmesi gereken mahkeme heyetinin tavrı ortada. Geçen duruşmada avukat arkadaşlarımız bir yargılamada asıl önemli olan soru sorma aşamasına geçmeye başladılar. Hem katilin hem de mahkeme heyeti, katilin arkasındaki karanlık gücün ortaya çıkmasını engellemek için soru sorma işleminde bile engelleyici bir tutum içindeydiler. Bizler bütün katliam dosyalarında özellikle Kürtlerin, HDP'lilerin katledildiği dosyalarda; 10 Ekim Gar katliamından, Suruç katliamından, bütün dosyalarda iktidarın tutumlarını biliyoruz. Bu cezasızlık tutumudur. Gerçeklerin açığa çıkmasını engelleme tutumudur. Bu tutum failleri korumanın, hesap sormamanın tutumudur. Bizler bunun yabancısı değiliz. Buna karşı da mücadele etmeye kararlıyız. Bundan da asla geri durmayacağız.

"İKTİDAR ÖRGÜTLENEN KADINLARDAN KORKUYOR"

Belki bugün katiller gerçek manada yargılanmayacak. Biz şunu biliyoruz, kadınların mücadelesi özgürlük, adalet arayışı, bu topraklardaki barış mücadelesi katillerden hesap soracaktır. Katiller mutlaka başta kadınlara, halka, gönlünü demokrasiye yatırmış herkese hesap verecektir. Bunu biz mücadelemizle, ısrarımızla, direnişimizle gerçekleştireceğiz. Bu iktidarın asıl fail olduğunu hepimiz biliyoruz. Her gün ekranların başına geçip partimizi, kadınları hedef gösterenler işte bu katliamın arkasındaki karanlık güçlerdir. Bu karanlık güçler, kendilerine ulaşmasın diye de bu davayı kapatmaya çalışıyorlar. Hakikatin üzerini örtmeye çalışıyorlar. Biz farkındayız ve Türkiye toplumu bu hakikatin farkında. Bugün aynı katliamcı zihniyetin katlettiği Nagehan Akarsal arkadaşımızın Türkiye'de doğduğu topraklarda defnedileceği gün. Deniz'in katilleri ortaya çıksaydı, hesap vermiş olsaydı, gerekli tedbirler alınmış olsaydı Nagehan arkadaşımız bir suikast ile yaşamını yitirmeyecekti. Bu iktidar örgütlenen, özgürleşmek için mücadele eden kadından korkuyor. Tam bir kadın kırım politikasıyla kadınlara saldırıyor. Deniz'e sözümüzdür. Biz bu topraklara barışı özgürlüğü mutlaka getireceğiz. Nagehan'a ve İran'da mücadele eden saçını bayraklaştıran kadınlara sözümüzdür. Biz bu topraklara kadın özgürlüğünü getirmek için elimizden geleni yapacağız."

TANRIKULU: "KAHRAMAN MUAMELESİ YAPILIYOR"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise şunları söyledi:

"17 Haziran 2021 tarihinden bu yana 16-17 ay geçti. Dört duruşma yapıldı, bugün beşincisi. Hepsini izledik. Bir cinayeti incelerken işlenmeden öncesi süreç, işlendiği ve sonraki süreci birlikte değerlendirdiğimizde katilleri ve azmettirenlere ulaşabiliriz. İzmir'in orta yerinde HDP'nin önünde bir karakol var. 24 saat gözetleniyor, takip ediliyor. Nedense bu katil takip edilmiyor. Birden fazla gelip gittiği ve keşif yaptığı halde. Cinayetin yapıldığı anda müdahale edilmiyor, gecikiliyor. Adeta bu katliamın gerçekleştirmesi isteniyor ve izin veriliyor. Katliamdan sonra kendisine kahraman muamelesi yapılıyor. Bir tweet attığınız için 4 gün gözaltında kalıyorsunuz. Bu katil sadece 24 saat gözaltında kaldı, arkasındaki ilişkiler araştırılmadı. Alelacele adliyeye getirildi ve tutuklandı. İddianamesi de olağanüstü kısa sürede hazırlandı. Arkasındaki hiçbir ilişki araştırılmadı. Olay yerindeki dijital evraklar basına teslim edildi.

"HUKUK KURALLARI İÇERİSİNDE HESAP SORACAĞIZ"

Bu cinayet, siyasal iktidarın yarattığı nefret söyleminin, kutuplaşma ve hedef gösterme üzerine işlenmiştir. Dolayısıyla siyasal iktidar bu cinayetin ortağıdır, azmettiricisidir. Biz onlardan hesap soracağız. Siyaseten hesap soracağız, sandıkla soracağız. Bu yargılamayı yapan yargıçlara, savcılara sesleniyorum. Bu suça ortak olmayın. Asgari özen gösterin. Sanığı, arkasındaki güçleri korumayın. Hiç olmazsa adalet gerçekleşecek izlenimi yaratın. Bugün beşinci duruşmadayız. Kaç kere heyet değişti. Sanığa bir kahraman muamelesi yapılıyor. Görevini yapmış bir insan muamelesi yapılıyor. Bunların tümünü görüyoruz, izliyoruz. Tümünden hesap soracağız. Bunlar gibi değil, adil bir şekilde hukuk kuralları içerisinde."

PANKART İNDİRİLDİ

Açıklamaların ardından adliye karşısındaki bir binaya 3 kadın tarafından "Deniz Poyraz'ın katilleri 5 duruşmadır korunuyor" yazılı pankart asıldı. Balkondan sloganlar atan kadınlara müdahale eden polis ekipleri, pankartı indirdi.