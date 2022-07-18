Deniz Poyraz davası öncesi adliyede silahlı şüpheli paniği - Son Dakika
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Deniz Poyraz davası öncesi adliyede silahlı şüpheli paniği

18.07.2022 10:08
Deniz Poyraz davası öncesi adliyede silahlı şüpheli paniği

İZMİR Adliyesi'ne, Deniz Poyraz davası öncesi silahla girmek isteyen M.Ö. (42), gözaltına alındı.

İZMİR Adliyesi'ne, Deniz Poyraz davası öncesi silahla girmek isteyen M.Ö. (42), gözaltına alındı. M.Ö.'nün, ifadesinde, eski eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve intiharını ise polislerin engellediğini söylediği öğrenildi.

İzmir Adliyesi'nde, Deniz Poyraz davası öncesi yapılan basın açıklamasının ardından elinde silahla binaya girmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada partililer ve polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Şüphelinin, M.Ö. olduğu, sabah erken saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eski eşi çocukları kendisine göstermediği için adliye önünde intihar edeceğini söylediği belirtildi. M.Ö.'nün, ilk ifadesinde ise boşandığı eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve intiharını polislerin engellediğini söylediği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

İzmir Adliyesi, Deniz Poyraz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Poyraz davası öncesi adliyede silahlı şüpheli paniği - Son Dakika

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