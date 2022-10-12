BARO BAŞKANI YÜCEL 'KATILANI TOKATLAYAN JANDARMAYA SESSİZ KALAN BİR MAHKEME HEYETİ VARDI' - Son Dakika
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BARO BAŞKANI YÜCEL 'KATILANI TOKATLAYAN JANDARMAYA SESSİZ KALAN BİR MAHKEME HEYETİ VARDI'

12.10.2022 13:39

Deniz Poyraz'ın katili Onur Gencer'in yargılandığı davanın ertelenmesinin ardından, Poyraz ve ailesinin avukatları adliye önünde basın açıklaması düzenledi.

Deniz Poyraz'ın katili Onur Gencer'in yargılandığı davanın ertelenmesinin ardından, Poyraz ve ailesinin avukatları adliye önünde basın açıklaması düzenledi. İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, yargılamaya Şakran yerleşkesindeki duruşma salonunda devam edilmesine yönelik karara tepki göstererek, Bu konu ilk duruşmada da gündeme geldi ve bugün yine bu konuyla karşılaştık. Katılanları duruşma salonuna getiren jandarma, mahkeme heyetinin önünde katılanı tokatlarken buna sessiz kalan bir mahkeme heyeti vardı. Yargılama süresince avukatları duruşma salonundan uzak tutmak için ne gerekiyorsa yapıldı. Ancak orada bulunan kalan veliler salonu asla terk etmeyeceklerini söyleyerek kararlı olduklarını bir kere daha gösterdiler. Biz Deniz Poyraz için adalet istiyoruz, biz yalnızca Deniz'in görünen katilini değil, o katile silah veren eli, azmettireni, o katili yollayanı da bulmak istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

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Kaynak: DHA

Deniz Poyraz, Onur Gencer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARO BAŞKANI YÜCEL 'KATILANI TOKATLAYAN JANDARMAYA SESSİZ KALAN BİR MAHKEME HEYETİ VARDI' - Son Dakika

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SON DAKİKA: BARO BAŞKANI YÜCEL 'KATILANI TOKATLAYAN JANDARMAYA SESSİZ KALAN BİR MAHKEME HEYETİ VARDI' - Son Dakika
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