Deniz Poyraz'ın babasından 'gerilla' savunması

İZMİR'in Konak ilçesinde HDP İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın (38) babası Abdulillah Poyraz (58), 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakim karşısına çıktı. Saldırıdan birkaç gün sonra verdiği röportaj nedeniyle yargılanan Poyraz, suçlamaları reddederek, "Gerillalardan bahsetmedim. Başkaları tarafından ifadelerime ekleme yapıldıysa bilemem" dedi.

Geçen yıl 17 Haziran'da HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer (27), partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Silah sesleri ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin çalışması ile Gencer, yakalanarak gözaltına alındı. Onur Gencer, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

POYRAZ'IN BABASINA SORUŞTURMAGencer'in 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından yargılanmasına devam edilirken, olaydan birkaç gün sonra verdiği röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle öldürülen Poyraz'ın babası Abdulillah Poyraz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Poyraz hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.'RÖPORTAJI NET HATIRLAMIYORUM'Tutuksuz sanık Poyraz, bugün hakim karşısına çıktı. 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 1'inci duruşmaya Poyraz'ın yanı sıra avukatları katıldı. Poyraz, Türkçe bilmediği gerekçesiyle tercümanla ifade verdi. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Poyraz, "Söz konusu röportaj, kızım Deniz Poyraz'ın öldürülmesi üzerineydi. Irkçı ve faşist birisi, benim kızımı değil de başka bir kadını öldürse yine aynı açıklamaları yapardım. Acımız çok tazeydi. Nasıl bir röportaj yaptığımı da net olarak hatırlamıyorum" dedi.AVUKATLARDAN BERAAT TALEBİMahkeme başkanının röportajda geçen 'lider' ve 'Lokman Birlik' ifadeleri hakkındaki sorusuna Poyraz, "Liderden kastım HDP il başkanıdır. Lokman Birlik'i tanımıyorum" cevabını verdi. Mahkeme başkanının röportajda geçen 'dağdakilerin yardımı' ve 'gerilla' ifadeleri sorusunu da cevaplayan Poyraz, "Böyle bir şey söylemedim. Herhangi bir etnik kökeni işaret etmedim. Genel anlamda 'herkesin başı sağ olsun' dedim. Gerillalardan bahsetmedim. Başkaları tarafından ifademe ekleme yapıldıysa, bilemem. Barıştan yanayız. Kürtlerin ve Türklerin annelerinin ağlamasını istemeyiz" diye konuştu. Poyraz'ın ardından söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti.SAVCI, CEZALANDIRILMASI TALEP ETTİ

Konuşmaların ardından iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyledi. Savcı, sanığın verdiği röportajın sosyal medyada paylaşılması üzerine 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları, mütalaaya savunma için süre talebinde bulundu. Avukatların süre talebini kabul eden heyet, duruşmayı 23 Haziran'a erteledi.