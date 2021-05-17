Deniz salyaları su altını böyle vurdu - Son Dakika

Marmara Denizi'nde yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyalarının deniz altındaki hayatı da olumsuz etkilediği, belgesel yapımcısı ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi. Denizin dibindeki ölü balıklar izleyenlerin yüreğini sızlattı. Deniz salyasına kirliliğin sebep olduğu bildirildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı, belgesel yapımcısı ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından Gemlik ve Mudanya sahillerinde gerçekleştirilen çekimlerde su altındaki hayat görüntülendi. Salyalar sebebiyle canlılığın azaldığı, bazı bölgelerde ise tamamen yok olduğu ortaya çıktı.

Denizin üzerini kaplayan ve uzun zamandır herkes tarafından dikkatle takip edilen salyaların esas suyun altındaki hayatı olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Midyelerin ve diğer canlıların salya tabakası ile kaplandığı gözlemlenirken, Marmara ve Karadeniz'deki azot ve fosfor yoğunluğuna dikkat çekildi.

Solunan havanın içindeki oksijenin yüzde 70'ini denizlere borçlu olduğumuzu ifade eden Tahsin Ceylan, "Bunun yüzde 50'si de tek hücreli canlılar dediğimiz fitoplanktonların fotosentezinden geliyor. Fitoplanktonların büyük bölümünü dinoflagelat dediğimiz türler oluşturuyor. Bunlar organik maddeyi çözen türler. Öldükleri zaman bakteriyel parçalanma yaşıyorlar ve ortamdaki oksijeni hızla tüketiyorlar. Bu tüketimin sonunda anoksik bir alan oluşuyor ve o bölgede yaşayan canlıların yaşamı risk altına giriyor. Son günlerde Marmara Denizi'nde yaşadığımız olay tam da budur" diye konuştu.

(Hurşit Topal/İHA)