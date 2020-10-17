Deniz salyangozu ihracatından 3 milyon dolar gelir - Son Dakika

Deniz salyangozu ihracatından 3 milyon dolar gelir

17.10.2020 11:12
Deniz salyangozu ihracatından 3 milyon dolar gelir, System.String[]

Samsun'da deniz salyangozu ihracatından 3 milyon 25 bin 539 dolar döviz geliri sağlandı.

Samsun'da deniz salyangozu ihracatından 3 milyon 25 bin 539 dolar döviz geliri sağlandı.

Tarımsal üretim anlamında Türkiye'nin en önemli illerinden birisi olan Samsun'da ihraç edilen ürünlerin çeşidi ve miktarı dikkat çekiyor. Tavuk bacağı, pençesi ve salyangoz eti, kapağı ile kabuğu gibi birçok ürünü ihraç ederek ülkeye döviz girdisi sağlayan Samsun'da en çok ithal edilen ürün ise buğday oldu.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre deniz salyangozu eti olarak 305 ton 160 kg ihraç edilirken, 2 milyon 704 bin 307 dolar döviz girdisi sağlandı. 37 ton 9 kilo ihraç edilen deniz salyangozu kapağından 192 bin 755 dolar elde edildi ve 46 ton ihraç edilen deniz salyangozu kabuğundan 128 bin 477 bin dolar olmak üzere ihraç edilen 388 ton 169 kg deniz salyangozu ürününden toplam 3 milyon 25 bin 539 dolar gelir edildi.

Deniz salyangozu ürünlerinin ihracatından 3 milyon 25 bin 539 dolar gelir edildi

Samsun'dan çeşitli ülkelere 110 kez tavuk eti ihracatı yapıldı. Bu ihracatta bin 841 ton 596,89 kg tavuk eti ihraç edilirken, 3 milyon 424 bin dolar elde edildi. 458 ton 837,48 kg çıta petek bal ihracatında 2 milyon 459 bin dolar gelir elde edildi. 196 ton tavuk pençesi ihracatından da 62 bin 720 bin dolar geldi edildi. 112 ton tavuk bacağı ihraç eden Samsun, 55 bin 300 dolar gelir sağladı. 305 ton deniz salyangozu eti ihraç edilirken 2 milyon 704 bin 307 dolar döviz elde edildi. 37 ton ihraç edilen deniz salyangozu kapağından 192 bin 755 dolar elde edildi. 46 ton ihraç edilen deniz salyangozu kabuğundan ise 128 bin 477 dolar gelir elde edildi. Bin 337 ton marine hamsi ihracatından 8 milyon 131 bin dolar elde edildi ve 6 bin 713 ton balık yağı ihracatından 4 milyon 265 bin dolar gelir elde edildi.

Ayrıca Samsun'da bin 488 besilik sığır ve 310 bin 997 kg dondurulmuş hamsi ithal edildi.

2 milyon 175 bin 607 ton buğday ithal edildi

İthalat rakamları bakımından Samsun'da 2 milyon 175 bin 607 ton buğday, 83 bin 560 ton yağlık ayçiçeği tohumu, 55 bin 917 ton mısır, 34 bin 757 ton şeker pancarı melası, 6 bin 825 ton susam, 4 bin ton şeker kamışı melası, 575 ton soğan, 464 ton kabuklu ceviz ve 347 ton kuşburnu ithal edildi. Yem maddeleri ithalatında ise 220 bin 863 ton ayçiçeği tohumu küspesi, 152 bin 360 ton buğday kepeği, 134 bin 162 ton soya fasulyesi (yem), 83 bin 343 ton mısır (yem), 36 bin 725 ton soya küspesi, 32 bin 247 ton arpa (yem), 19 bin 692 ton ayçiçeği tohumu kabuğu, 18 bin 858 ton şeker pancarı posası (yem), 17 bin 52 ton pirinç kepeği (yem) ve 16 bin 186 ton şeker pancarı melası (yem) ithal edildi. - SAMSUN

Deniz salyangozu ihracatından 3 milyon dolar gelir
Deniz salyangozu ihracatından 3 milyon dolar gelir
Deniz salyangozu ihracatından 3 milyon dolar gelir
Deniz salyangozu ihracatından 3 milyon dolar gelir
Deniz salyangozu ihracatından 3 milyon dolar gelir

Samsun, Buğday, Tavuk, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Deniz salyangozu ihracatından 3 milyon dolar gelir - Son Dakika Ekonomi

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