Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor - Son Dakika

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

Sabah saatlerinde kentte etkili olan sağanak yağış ve kuzeyden esen rüzgarla Anadolu Yakası kıyı şeridinde dağılarak görülmeyen müsilaj, öğlen saatlerinde lodosun etkisiyle tekrar kıyı şeridinde birikmeye başladı.

Caddebostan, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı ve Dragos sahillerinde güneyden esen rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyı şeridinde tabakalar oluştu.