Üye Girişi
Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarını çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar sardı - Son Dakika

Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarını çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar sardı

13.06.2021 23:03

Marmara Denizi'ndeki deniz salyası kabusunun ardından İzmir'in Dikili İlçesi kıyılarında da "Sargassum" türü yosunlar görülmeye başladı. Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, çürümüş yumurta gibi kokan bu yosun türünün deniz ekosistemini hızla çökertebileceğini ve turizm faaliyetlerini sekteye uğratabileceğini söyledi.

İzmir'in Dikili İlçesi kıyılarında da "Sargassum" (kahverengi alg) türü yosunlar görülmeye başladı. Suda tehlikesiz olan, kıyıda ise çok ciddi cilt sorunlarına yol açan bu yosunun hidrojen sülfür saldığını ve çürük yumurta gibi koktuğunu söyleyen Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin; Kuzey Ege'nin yanı sıra özellikle Akdeniz kıyılarında, Kaş, Kalkan, İskenderun ve Gökova civarında sık görüldüğünü aktardı.

"BİR AN ÖNCE BU YOSUNLARIN BERTARAF EDİLMESİ GEREKİYOR"

Prof. Dr. Çetin, şunları söyledi:

"Deniz kıyılarımızdaki 'Musilaj' istilasına ek olarak, acilen gerekli tedbirler alınmazsa Dikili sahillerindeki gibi yoğun olarak yeni yeni görmeye başladığımız 'Sargassum' isimli kahverengi deniz yosununun yakın zamanlarda oldukça önemli olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. Bir an önce kıyılarımızda Sargassum popülasyonunun miktarı tespit edilmesi, kıyıya vuranların yerel yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi önem arz ediyor."

Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarında çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar görülmeye başladı

MEKSİKA'DA KIRMIZI ALARM VERİLMİŞ

2019 Yılında Meksika'da büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Prof. Dr. Çetin, şöyle konuştu:

"2019 yılında Meksika'nın Karayip Denizi kıyılarındaki dünyaca ünlü plajları, çamur rengi yosunların istilasına uğradı. 621 mil kıyı etkilendi. Uzmanlar küresel iklim değişimi nedeniyle deniz suyunun ısınması ve deniz akıntılarının yön değiştirmesinin etkili olduğunu ifade etmişlerdi. Bozuk yumurta kokusu yayan yosunlar, turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu.

Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarında çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar görülmeye başladı

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Kıyıya vuran yosunlar hava ile temas sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor. Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor. Suda oldukça asidik olan hidrojen sülfür, yüzücüler için toksik olabiliyor. Deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları bildirmişler."

Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarında çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar görülmeye başladı

KAPLUMBAĞALAR, TEHDİTİ ÖNLÜYOR

Prof. Dr. Barbaros Çetin, deniz kaplumbağalarının bu yosunu tüketerek tehlikeyi önlediğine işaret etti. Çetin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sargassum, tüm yaşam döngüsünü bir alt tabakaya bağlanmadan tamamlayabilen eşsiz bir kahverengi deniz yosunudur. Temel tür olarak küçük balıklara ve omurgasızlara barınak sağlayarak, denizin sahil veya deniz tabanına yakın olmayan kısımlarında önemli bir ekolojik rol oynar. Bu yüzen yaşama alanı, deniz kaplumbağalarının yanı sıra hayati önemde yengeçler, karidesler gibi birçok deniz hayvanı için yiyecek, barınak ve üreme alanı sağlarlar. Örneğin deniz kaplumbağalarının tüm yaşamları boyunca önemli yiyeceklerinden biridir."

Prof. Dr. Çetin, Sargassum tehdidinde, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile bilinçsiz balıkçılığın etkili olduğunu dile getirdi.

Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarında çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar görülmeye başladı
Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarını çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar sardı
Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarını çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar sardı

Marmara Denizi, Deniz Salyası, Ege Denizi, Müsilaj, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarını çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar sardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kilosu 400 lira ama kapış kapış satılıyor! Kardeş Kanı bitkisi az kalsın öldürüyordu 22:22 Kilosu 400 lira ama kapış kapış satılıyor! Kardeş Kanı bitkisi az kalsın öldürüyordu Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti 22:02 Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti Malatya'da ölen kadın ve erkeğin cenazeleri karıştı, aileler şaşkınlık yaşadı 21:10 Malatya'da ölen kadın ve erkeğin cenazeleri karıştı, aileler şaşkınlık yaşadı
Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı 20:41 Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi Köpeklerinin kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı 19:45 Köpeklerinin kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı
5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü 19:01 5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü Ata Demirer'in Fatih Terim taklidine beğeni yağdı 18:31 Ata Demirer'in Fatih Terim taklidine beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
18:12 PCR testinin pozitif çıkan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
18:01 Çocuğunu parka götürürken hayatını kaybetmişti! Okan Karaten'i ailesinden koparan anların yeni görüntüleri çıktı
17:53 Günün merakla beklenen maçında İngiltere, Hırvatistan'ı rahat geçti
17:50 Müsilaj Hatay'da panik yarattı ama korkulan olmadı
17:45 Afrin'de hastaneye saldıran teröristleri, Mehmetçik vurdu
17:44 "Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" demişti! Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi
17:20 Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor
17:10 Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
16:57 Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık
16:49 Kaçak kazı sevdası ölüm getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı
Diego Costa, Beşiktaş'tan istediği imza ücreti ve maaşta indirime gitti Diego Costa, Beşiktaş'tan istediği imza ücreti ve maaşta indirime gitti         
23:12
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda-Ukrayna maçı, tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda-Ukrayna maçı, tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu         
22:11
Erol Bulut ile Papiss Cisse yeniden aynı takımda buluşuyor Erol Bulut ile Papiss Cisse yeniden aynı takımda buluşuyor         
21:45
Son Dakika: İsrail'de muhaliflerin koalisyonu güven oyu aldı, 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi Son Dakika: İsrail'de muhaliflerin koalisyonu güven oyu aldı, 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi         
20:58
Sedat Peker'in avukatlarından Sedat Peker'in avukatlarından "yakalandı" iddialarına yanıt: Düzenlenmiş bir operasyon yok         
20:29
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek         
19:26
Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü         
18:51
Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor         
17:20
Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek         
17:11
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı         
16:20
Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu         
15:30
Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu         
13:59
Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var         
13:31
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 23:26:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarını çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar sardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement