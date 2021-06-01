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Deniz Salyası ile Mücadele İçin Acil Durum Toplantısı - Son Dakika

Deniz Salyası ile Mücadele İçin Acil Durum Toplantısı

01.06.2021 10:18
Deniz Salyası ile Mücadele İçin Acil Durum Toplantısı, System.String[]

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan "deniz salyası"yla (Müsilaj) mücadele için 'Marmara Denizini Koruma Eylem Planı' hataya geçiriliyor.

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan "deniz salyası"yla (Müsilaj) mücadele için 'Marmara Denizini Koruma Eylem Planı' hataya geçiriliyor. Geçtiğimiz hafta bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tüm tarafların ortak karar alacağı bir toplantı için görüş birliğine varmıştı. İstanbul'da yapılan bu görüşmenin ardından Bakanlık ve Marmara Belediyeler Birliği, deniz salyası ile mücadele için acil toplantı kararı açıkladı.

BAKAN KURUM DUYURDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesaplarından açıkladığı Acil Durum Toplantısı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 6 Haziran Pazar günü yapılacak olan toplantıda Marmara'yı etkisi altına alan deniz salyası ve kirliliğin ortadan kaldırılması için ortak akılla çözüm aranacak.

MARMARA KARADAN VE DENİZDEN TARANIYOR

Bakanlık olarak 300 kişilik ekiple Marmara Denizi'nde 91 noktayı taradıklarını belirten Bakan Kurum, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetlediklerini açıkladı. Alınan örneklerin çevre laboratuvarımızda incelendiğini söyleyen Bakan Kurum, yapılan çalışmaların yerel yönetim ve üniversitelerle birlikte yürütüldüğünü ifade etti.

MARMARA DENİZİ'Nİ KORUMA EYLEM PLANI

Çözüme herkesi dahil ederek tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da "Marmara Denizinde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri" çalıştayı yapacaklarını söyleyen Bakan Kurum, 6 Haziran'da da "Marmara Denizini Koruma Eylem Planı"nı kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

BELEDİYELER VE İLGİLİ KURUMLAR KATILACAK

"En önemli misyonlarımızdan biri hepimize emanet olan Marmara Denizi'ni korumaktır" diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon işleri yetkilileri, Çevre ve Şehircilik il Müdürleri ve üniversitelerden konunun uzmanlarının toplantıya katılacağını belirtti.

MARMARA'YA KIYI OLAN TÜM BELEDİYELERİN KATILIMIYLA

Lastik İş Sendikası Sosyal Tesisleri'nde 6 Haziran Pazar günü saat 12. 00'da gerçekleştirilecek toplantı ile Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm belediyelerin ortak eylem planıyla organize bir şekilde hareket etmesi planlanıyor.

Deniz Salyası ile Mücadele İçin Acil Durum Toplantısı

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Deniz Salyası ile Mücadele İçin Acil Durum Toplantısı - Son Dakika


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