Deniz salyası, ilkbaharda yine olabilir - Son Dakika

Yapılan çalışmalarda çeşitli uydu verileri kullanılarak Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki deniz suyu sıcaklığı incelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da harekete geçmesi üzerine denizlerde büyük çaplı bir temizlik operasyonu yapıldıktan sonra, mevsimsel etkilerle birlikte müsilaj ortadan kaybolmuştu.

geçtiğimiz aylarda Ege ve Marmara Denizi 'nde de büyük tehlike oluşturup, yayılmıştı.

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