Deniz salyası kabusu tatil bölgesi Antalya'ya da ulaştı - Son Dakika

Deniz salyası kabusu tatil bölgesi Antalya'ya da ulaştı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçıların 'kay kay' adını verdiği deniz salyası kıyılarda kirliliğe neden oldu.

Marmara Denizi'nde son aylarda sık görülmeye başlanan müsilaj olarak da bilinen deniz salyası, Alanya'nın farklı bölgelerdeki kıyı şeritlerini de kapladı. Bir süredir etkisini gösteren balıkçıların 'kay kay' adını verdiği bu tabaka ilçesinin bazı bölgelerinde kıyaya vurdu.

Ağ balıkçılarının bu tabakayla başı dertte

Özellikle ağ balıkçılığını etkilediğini belirtilen denizin hemen hemen her noktasında bulunan deniz salyaları, akıntılar ve rüzgarla birlikte kıyıları kahverengine boyuyor.