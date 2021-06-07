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Deniz salyası Karadeniz'de de görüldü! Profesör yaklaşan tehlike için uyardı: Böyle giderse biz de karşı karşıya kalacağız - Son Dakika

Deniz salyası Karadeniz'de de görüldü! Profesör yaklaşan tehlike için uyardı: Böyle giderse biz de karşı karşıya kalacağız

07.06.2021 09:53

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Karadeniz'de geçen gün küçük çaplı alanda deniz salyasına denk gelindi. Balıkçıların ihbarı ile belediye ekipleri, deniz yüzeyindeki kirliliği temizlerken, Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Çay ve fındık tarımında gübre olarak çok fazla azot ve fosfor kullanılıyor. Marmara kadar etki göstermez ama kirliliğe devam edersek sonra biz de karşı karşıya kalacağız" dedi.

Marmara Denizi'nin karşı karşıya kaldığı deniz salyası olarak adlandırılan müsilaj, Karadeniz'de de gözlendi. Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Limanı'nda önceki gün küçük çaplı alanda deniz salyası görüldü. Balıkçıların ihbarı ile belediye ekipleri, deniz yüzeyindeki kirliliği temizledi. Denizdeki salya tehdidi uzmanlarca takip ediliyor.

"YARIN ÖBÜR GÜN BİZ DE KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ"

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın, deniz salyasının insan kaynaklı doğa olayı olduğunu söyledi. Karadeniz'e akan evsel ve tarımsal atıkların yanı sıra sanayi, kanalizasyon gibi atıkların denizi kirlettiğini belirten Aydın, "Marmara kapalı deniz, Karadeniz de kapalı deniz. Bu sonuç itibarıyla doğa olayı ama bizden kaynaklı etkilerle gerçekleşmiş bir olay. Azot ve fosfor, evsel atık, kimyasal atık, sanayi atıkları ya da tarımsal kaynaklı kirlilikten dolayı oluşan bir olay. Karadeniz'de çay ve fındık tarımında gübre olarak çok fazla miktarda azot ve fosfor kullanılıyor. Dolayısıyla bunlar zamanla belki Marmara kadar yakın bir zamanda böyle etki göstermez ama bu kirliliğe devam edersek yarın öbür gün 3, 5, 30 yıl sonra bunlarla biz de karşı karşıya kalacağız" ifadelerini kullandı.

"BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMİNE GEÇİLMELİ"

Karadeniz'deki illerin arıtma sistemini biyolojik arıtma sistemine dönüştürmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, "Karadeniz'deki bütün illerin arıtma ya da kanalizasyonları denize döküyoruz. Düzgün arıtma sistemi de yok zaten. Kanalizasyonları veya arıtmaları derin deşarj, diyerek 20 metre derinliğe gidip bırakıyoruz. Bunların tamamı Karadeniz'i kirletici unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Bu arıtmaları biz biyolojik yüksek arıtma sistemine dönüştürmediğimiz müddetçe Karadeniz'de zaman içinde kirlilik unsuru olarak kendini gösterecektir. Bu salya olmaz, başka bir şey olur. Gübrelemeyi düzene sokmamız lazım. Vahşice gübreleme yapılmaması lazım. Topraklarımızı verimsiz hale getirdik ve Karadeniz'de kullanılan gübrelerin tamamı ya da kullanılmış olan kimyasalların tamamı yağmur, yüzeysel sularla derelerle ve sonuç itibarıyla denize geliyor. Karadeniz zaten çok sağlıklı ekosistem değil" dedi.

"KARADENİZ SİSTEMİ ÇÖKÜYOR"

Balık popülasyonlarının azaldığını da kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Her geçen gün Karadeniz'de çöküş var. Çöküş olmaya da devam ediyor. Nüfus artışı ile kirletme unsurları artıyor. Zamanla Karadeniz daha da kirlenecektir. Balık popülasyonlarımız da her geçen gün azalıyor. Hiç yukarı giden eğilim yok. Stoklarımızın tamamı çöküş eğiliminde. Eğer hamsiyi 40 TL'ye, 50 TL'ye yiyorsak demek ki Karadeniz sistemi çöküyor demektir. Bunun başka anlamı yok. Deniz salyasının Marmara'da etkisi 5 yıl sürebilir çünkü ciddi oranda sadece suyun yüzeyinde gözüken değil zeminde bu çökecek ve zemin yapısındaki birçok canlının ölmesine neden olacak. Bu zamanla balıkları bile öldürecek. Bunun ötesinde bütün deniz bitkilerine, süngerlere, kabuklulara, yavaş hareket eden moloz grubu olan salyangozlara, yengeçlerine olumsuz etki yapacaktır. Uzun süre bunun olumsuz etkisini çekeceğiz. Bunlar denizel ekosistemde sonuçta zinciri kırıyor. Bir şekilde balık popülasyonlarına da olumsuz etki gösterecektir" diye konuştu.

Deniz salyası Karadeniz'de de görüldü! Profesör yaklaşan tehlike için uyardı: Böyle giderse biz de karşı karşıya kalacağız

Karadeniz, Marmara, Fatsa, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deniz salyası Karadeniz'de de görüldü! Profesör yaklaşan tehlike için uyardı: Böyle giderse biz de karşı karşıya kalacağız - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Özgür Arıca: Tesadüfün böylesi bi tek güney sahillerinde gözükmüyor sanki tek gidilecek yer güney der gibi... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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