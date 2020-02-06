"Deniz salyası" Tekirdağlı balıkçılara paydos ettirdi

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara'da ağlara takılarak avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle bir süre denize açılamayacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz salyasının ağlara ve teknelerin takımlarına zarar vermemesi için balıkçıların paydos ettiğini söyledi.

"Deniz salyası"nın son günlerde Marmara'da ağlara çok zarar verdiğini anlatan Pehlivanoğlu, "Balık bakımından zaten sezon zayıf geçiyor. Son günlerde de deniz salyası nedeniyle balıkçılar erken paydos etti. Tekneler bir iki hafta bekleyip yeniden denize açılacak." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de iki hafta denize açılmayacağını, zarar gören ağlarının bakımını yapacağını belirterek, "Gurbette olan bazı tayfalarımız memleketlerine gidip gelecek. İki hafta sonra tekrar denize açılarak sezon sonuna kadar kısmetimizi arayacağız." diye konuştu.

"Ağlara yapışarak balıkçıları zor durumda bırakıyor"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise Marmara Denizi'nde besin elementlerinin aşırı çoğalması ve su sıcaklığının yükselmesinden kaynaklanan "deniz salyası"nın ağlara yapışarak balıkçıları zor durumda bıraktığını dile getirdi.

"Müsilaj" adı verilen ve balıkçıların "deniz salyası" ya da "kaykay" olarak bildiği jelimsi maddenin bugünlerde Marmara'da yaygın görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Sarı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçmiş yıllara göre deniz suyu sıcaklığı yüksek. Bu dönemde denizin şiddetli fırtına ile karışması sonucu diplerde biriken azot fosforlar, besin elementleri ışıklı bölgeye yüzeye çıktı. Bunun sonucunda, su sıcaklığı da uygun olduğu için ışıklı bölgede fotosentez hızlandı, müsilaj oluşturabilecek alg grupları birden çoğaldı. Onların hücre salgılarıyla bakteriler faaliyete geçti. Balıkçı ağına atıyor ağı çektiği zaman normalde ağırlık 5 tonken bu salyalarla ağların ağırlığı 10 ton oluyor. Bu yüzden balıkçılar barınaklarda bekliyor."