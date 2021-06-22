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Deniz salyasına karşı İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı - Son Dakika

Deniz salyasına karşı İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı

22.06.2021 17:03

Marmara Denizi'nde büyük tahribata neden olan deniz salyasına karşı mücadele sürüyor. İzmit Körfezi'nde deniz salyasına karşı oksijenin artırılması hedeflenerek oksijen makineleri denize bırakıldı. Makinelerin indirme işlemine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Marmara Denizi ve çevresinde hem deniz hem de görüntü kirliliğine neden olan deniz salyasına karşı dev mücadele devam ediyor. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere bölge belediyeleri, deniz salyasının temizlenmesi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Son olarak İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri indirildi. Makineler sayesinde denize oksijen takviyesi verilmesi hedefleniyor.

Deniz salyasına karşı yeni yöntem! İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı

BAKAN MURAT KURUM DA KATILDI

İzmit Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında kullanılacak, Kanada'dan satın alınan ve deniz dibine oksijen verecek olan 4 cihazdan 1'i, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla su altına bırakıldı. İzmit Körfezi'ne 4, Pendik'e 1 cihaz, dalgıçlar tarafından 30 metre derinliğe koyuldu. Denize oksijen verecek cihazın yaklaşık 30 metreye bırakıldığını söyleyen Bakan Kurum, "Bu cihaz bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapına kadar etki edebiliyor. Bize söylenen; 15-25 hektar arasındaki alana bir cihaz, deniz yüzeyindeki gerginliği azaltarak atmosferdeki oksijenin deniz dibine gitmesine imkan sağlıyor. Şu anda 4 Körfez ve 1 de Pendik Marina'da olmak üzere 5 cihazı pilot olarak uyguluyoruz. Göreceğiz ve neticeye göre hareket edeceğiz. 15-25 hektar alan önemli ve kıymetli bir mesafe ve deniz dibinde de 30 metreye kadar etki ettiğini düşünüyoruz ve bizlere iletilen ifadeler o yönde" diye konuştu.

"2 MİLİGRAMA KADAR OKSİJENİ DÜŞEN BÖLGELER VAR"

Denizde oksijen seviyesinin düştüğünü dile getiren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"6 hafta sürecek bu çalışma. 6 hafta içinde denizdeki oksijen seviyesinin en az 8 miligram/ litre olması gerekiyor. Şu anda yaptığımız ölçümlerde bazı noktalarda 2 miligrama kadar oksijen seviyesinin düştüğünü görüyoruz. Bizim oksijen seviyesini arttırmamız orada canlıların yeniden yaşamlarını sürdürmeleri adına önemli. Müsilajlar ekolojik düzen içinde balıklar tarafından yenilebiliyor ama oradaki müsilajın çokluğu, oksijen seviyesinin azlığı, azot ve fosfor seviyesinin de yüksek olması nedeniyle ekolojik sistem istediğimiz şekilde ilerlemiyor. Kısa vadede oksijen seviyesini artırarak deniz yüzeyindeki alg, yosunlar ve kötü koku ve görüntü oluşan mikroorganizmaları da etkileyeceğiz. 6 hafta takipleri yaparak başarılı olması halinde tüm Marmara'da da bu uygulamayı oluşturduğumuz bilim kurulu çerçevesinde yürütüyor olacağız. Mavi bayraklı denize girilen noktalarda an ve an denizdeki suyun kalitesi verilmektedir. Körfez'deki mavi bayraklı plajımızda bir sorun problem yok.

Deniz salyasına karşı yeni yöntem! İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı

"TÜM MARMARA'DA UYGULAYABİLİRİZ"

Marmara'da kısa vadede oksijen seviyesini artıracaklarını belirten Bakan Kurum, "Temmuzun ilk haftasında Kanada'daki hocamız buraya gelecek ve TÜBİTAK ile ve bilim kurulu içinde değerlendireceğiz. Marmara'ya ilişkin bu uygulamayı yapabileceklerini söylüyorlar. Başarılı olması halinde tüm Marmara'ya kısa vadede oksijen seviyesini artırabilmek adına bu adımı atacağız. Bu kesin bir çözüm değil. Asıl olan bizim uzun vadeli yatırımlarımızı hayata geçirmek. TÜBİTAK bünyesinde bu projelere 10 milyon liraya kadar destek verileceğini TÜBİTAK Başkanı'mız ifade ettiler ve kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Değerli ve önemli bir çalışma ve önemli bir bütçe. Daha önce depremle ilgili çalışma yapıldı. Şimdi de müsilajla ilgili üniversite ve bilim insanların yapacağı çalışmaları beraber yürüteceğiz" dedi.

Deniz salyasına karşı İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı
Deniz salyasına karşı İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı
Deniz salyasına karşı İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı
Deniz salyasına karşı İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı

Marmara Denizi, Murat Kurum, Marmara, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deniz salyasına karşı İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı - Son Dakika


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