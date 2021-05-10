BURSA DENİZ SALYASINDAN GÜBRE, TARIM İLACI VE TEMİZLİK MALZEMESİ YAPMAK HEDEFLENİYOR - Son Dakika

BURSA DENİZ SALYASINDAN GÜBRE, TARIM İLACI VE TEMİZLİK MALZEMESİ YAPMAK HEDEFLENİYOR

10.05.2021 14:48

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü laboratuvarlarında, deniz salyasından biyoteknolojik ürün geliştirmek için çalışmalar yürütülüyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü laboratuvarlarında, deniz salyasından biyoteknolojik ürün geliştirmek için çalışmalar yürütülüyor. Deniz salyası üzerine uzun zamandır çalışma yürüttüklerini belirten Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Yılmaz, 'Deniz salyasından yapılan gübreyi toprağa katarak verimini arttırmaya çalışacağız' dedi.

Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, tedirginliğe neden oldu. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Yılmaz, deniz salyasının kaynağı olan mikro alglerin ekonomiye kazandırılması için laboratuarlar çalışmalarına hız kazandırdı. Prof. Dr. Yılmaz, araştırma görevlisi Kübra Şentürk ve doktora öğrencisi Vesile Esra Dökümcüoğlu ile deniz salyasından aldıkları numuneleri mikrobiyolojik, toksikolojik ve kimyasal testleri yaparak, saf hale getirdi. Laboratuvar sonuçlarına göre geliştirilecek deniz salyasının gübre, tarım ilacı ve temizlik malzemesi olarak kullanılması hedefleniyor.

'TOPRAĞIN VERİMİNİ ARTTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Prof. Dr. Mete Yılmaz, "Müsilaj çeşitli mikroorganizmalar tarafından oluşturulabilen bir yapı. Özellikle denizdeki mikro algler, plankton dediğimiz canlılar ortam koşulları sağlandığında aşırı derece çoğalabiliyorlar ve bazıları müsilaj maddesini salgılayabiliyor. Marmara özelinde düşünürsek, Marmara denizindeki kirlilik baskısı ve iklim değişikliğinden dolayı olan sıcaklık artışı bu canlıların üremesini çoğaltabiliyor. Canlılar aşırı derecede üreyince müsilaj salgılaması da yoğun oluyor ve deniz salyası dediğimiz olay meydana geliyor. Biz uzun yıllardır bu tür canlıların oluşturdukları müsilaj yapıları üzerine çalışıyoruz. Biliyoruz ki bunları biyoteknolojinin çeşitli alanlarına kaydırabiliriz. Örneğin tarımda verim arttırmak için kullanılabiliyorlar, toprağın özelliklerini iyileştirebiliyorlar ya da ağır metal tutma kapasitelerinden kaynaklı olarak kurutulduktan sonra çevre temizlemede kullanılabilir. Bunun da ötesinde bazı müsilaj yapıları ilaç ham maddesi olarak kullanılabiliyor. Antiviral, antibakteriyel özellikleri var. Marmara'daki bu olay gündeme geldikten sonra topladığımız örnekleri çeşitli testlerden geçirdik. Örneğin bunların kimyasal, mikrobiyolojik, toksikolojik analizlerini yapıyoruz. Müsilaj maddesini, diğer maddelerden ayırıp saflaştırdık. İlerleyen aşamalarda bunların biyopestisit olarak kullanılabilme özelliklerini inceleyeceğiz. Bu projemizde tarımda zararlı böceklere karşı kullanılan kimyasalların yerine doğal ve doğada bozulabilen, insanlara ve çevreye zarar vermeyen yeni maddenin gelişmesi hedefleniyor. Müsilajı da burada kullanacağız. Ayrıca toprağa katarak da verimini arttırmaya çalışacağız? dedi.

'ÖZEL HASAT MAKİNELERİ GEREKİYOR'

Deniz salyasını toplamak için sistem üzerinde çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Yılmaz, 'Doğadan toplanması ve yararlı bir ürüne dönüştürülmesi için bir özel hasat makineleri gerekiyor. Çeşitli mühendislik birimleriyle birlikte müsilaj ve mikroalglerin hasadını gerçekleştirebileceğimiz sistemler tasarlama konusunda irtibat halindeyiz. Bunların toplanıp hem çevreye zarar vermeleri önleniyor hem de bunların bir ürüne dönüştürülmesi hedefleniyor' diye konuştu.

BURSA DENİZ SALYASINDAN GÜBRE, TARIM İLACI VE TEMİZLİK MALZEMESİ YAPMAK HEDEFLENİYOR
BURSA DENİZ SALYASINDAN GÜBRE, TARIM İLACI VE TEMİZLİK MALZEMESİ YAPMAK HEDEFLENİYOR
BURSA DENİZ SALYASINDAN GÜBRE, TARIM İLACI VE TEMİZLİK MALZEMESİ YAPMAK HEDEFLENİYOR
BURSA DENİZ SALYASINDAN GÜBRE, TARIM İLACI VE TEMİZLİK MALZEMESİ YAPMAK HEDEFLENİYOR

Kimyasal, Marmara, Tarım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA DENİZ SALYASINDAN GÜBRE, TARIM İLACI VE TEMİZLİK MALZEMESİ YAPMAK HEDEFLENİYOR - Son Dakika


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