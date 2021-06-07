Deniz salyasının Marmara Denizi'ni kaplama anı 30 saniyelik bir hızlandırılmış video ile görüntülendi - Son Dakika

Deniz salyasının Marmara Denizi'ni kaplama anı 30 saniyelik bir hızlandırılmış video ile görüntülendi

Uzun zamandır deniz salyası sorunu ile boğuşan Marmara Denizi'ni salyanın kapladığı anlar 30 saniyelik hızlandırılmış bir videoya yansıdı. Durumun vahametini tam anlamıyla gözler önüne seren bu video, sosyal medyada da bir hayli büyük bir yankı uyandırdı.

Marmara Denizi, son zamanlarda oluşan deniz salyası nedeniyle eski güzelliğini kaybetti. Ortaya çıkan durum, herkesi endişeye sürükledi. 21 MADDELİK BİR EYLEM PLANI HAZIRLANDI Aşırı kirlenmenin sonucu olarak deniz yüzeyini sarı-beyaz peltemsi bir tabaka sarınca, yetkililer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde bu konuyla ilgili 21 maddelik eylem planı belirledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir açıklama yaparak, bu sorunu kısa sürede halledeceklerini söyledi. Bakan Kurum'un, "7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj problemini inşallah halledeceğiz" açıklamalarının ardından, faaliyetler de hızlandırıldı. 30 SANİYELİK HIZLANDIRILMIŞ VİDEO GÜNDEM YARATTI Marmara Denizi'nde oluşan ve deniz yüzeyini kaplayan deniz salyasının kıyıyı tamamen kapladığı anların hızlandırılmış görüntüleri, yaşanan çevre felaketinin boyutunu gösterdi. Aynı gün içinde yukardan çekilen görüntülerde, deniz salyasının kıyıyı nasıl tamamen kapladığı görülüyor.

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YORUMLAR (1) enver balkan: Tabiki öyle oluşmuyor. Bu görüntü rüzgar ne yana o da o yana. Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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