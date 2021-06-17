Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'un yoğunluğundan kaçanlardan biri de ünlü şarkıcı Deniz Seki oldu. 50 yaşındaki şarkıcı, tatil pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Seki, bol bol da bikini giyiyor. Seki, bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.

FOTOĞRAFINI YORUMLARA KAPATTI

Sevgilisi İrfan Özçelik ile mavi tura çıkan Seki, tekne tatilinde sık sık sevgilisine poz veriyor. Ünlü şarkıcı, son paylaşımında photoshop'u bir hayli abarttı. Yanlış uygulama ile bacağını yamultan Seki, gelebilecek kötü mesajlara karşı önlem aldı. Ünlü şarkıcı diğer fotoğraflarının aksine bu paylaşımını yorumlara kapattı.

PHOTOSHOP İDDİALARINA YANIT VERDİ

Deniz Seki, geçtiğimiz gün kırmızı mayosu ile tekne pozu verdi. Mayosunun üzerine mini eteğini çeken Deniz Seki'ye beğeni yağdı.

Seki'nin "Bugün de kırmızılandık" notunu düştüğü pozundaki ufak dokunuşları ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Ünlü popçu, hakkında 'Photoshop' iddiaları başlamadan önce Instagram üzerinden bir açıklama yapmıştı.

Şarkıcı, "Şimdi 'photoshop'la bacaklarını niye uzattın?' diyenler gelmeden hemen yazalım, sakin olun arkadaşlar sadece geniş açı çekimi. Filtreye gerek yok" ifadelerini kullandı.