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Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler - Son Dakika

Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler

14.06.2021 12:25

2019 yılında bir ilişki yaşayan ve geçtiğimiz mart ayında yollarını ayırma kararı alan Deniz Seki ile İrfan Özçelik ayrılığa daha fazla dayanamadı. Tekrar bir araya gelen çift, ikinci baharlarını yaşamaya başladı. Mutluluğu yüzünden okunan Seki, sevgilisiyle romantik fotoğraflarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Son dönemde estetik ve fazla kilolarından kurtularak büyük değişim geçiren Deniz Seki, 2019 yılında aşk yaşamaya başladığı iş insanı İrfan Özçelik ile geçen mart ayında yollarını ayırmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 50 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İrfan Özçelik ile barıştığını ilan etti. Şimdilerde ikinci baharlarını yaşayan çift, tatilin keyfini çıkarıyor.

AŞK POZLARINI PAYLAŞTI

Eski aşkına dönen Deniz Seki, sosyal medya hesabından sevgilisi İrfan Özçelik ile ardı ardına aşk pozlarını paylaştı. Verdiği kilolar sonrası büyük bir değişim yaşayan Seki, güzelliğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı

"BUGÜN DE KIRMIZLANDIK"

Sevgilisi ile tatilin keyfini çıkaran Deniz Seki'den tatil pozları gecikmedi ve tekne pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Mayosunun üzerine mini eteğini çeken Deniz Seki'ye beğeni yağdı. Deniz Seki'nin "Bugün de kırmızılandık" notunu düştüğü pozundaki ufak dokunuşları ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı

BARIŞMA SELFİSİ GELDİ

Deniz Seki, geçtiğimiz mart ayında ayrıldığı iş insanı İrfan Özçelik ile aralarındaki buzları erittiğini sosyal medyadan duyurmuştu. Sevgilisiyle selfie yaptığı kareyi paylaşan sanatçı, "Yanında hep böyle gülebileceğiniz insanlarla olmanız dileğiyle" notunu yazıp kalp emojisi koymuş ve sevgilisinin adını kalbine etiketlemişti.

Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı
Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı
Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı
Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı
Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı
Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler

Sosyal Medya, Deniz Seki, Estetik, Mart, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler - Son Dakika Magazin


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