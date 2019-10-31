Son Dakika Haberleri: Deniz Seki'den yeni klip
Son Dakika Güncel Deniz Seki'den yeni klip

Deniz Seki'den yeni klip

1 saat önce

Deniz Seki son albümüne aldığı ve 'bu şarkıyı kendim için okuyorum' dediği Ahmet Kaya şarkısı 'Nereden Bileceksiniz? 'e geçtiğimiz gün klip çekti.

Deniz Seki'den yeni klip, System.String[]

Albümün en sevilen şarkılarından biri olan şarkısını kliple taçlandıran Deniz Seki bu şarkı için 'bugüne kadar yaşadıklarımın kısa ve net özeti' yorumunda bulunuyor.

Deniz Seki, son albümünde yeniden yorumladığı Ahmet Kaya'nın çok sevilen şarkısı 'Nereden Bileceksiniz? ' için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Sözleri Yusuf Hayaloğlu'na, müziği Ahmet Kaya'ya ait olan "Nereden Bileceksiniz?" için en kıymetli şarkılardan biri yorumunda bulunan Deniz Seki'nin klip çekimi Erkan Nas yönetiminde ve İstanbul sokaklarında gerçekleşti.

Şarkıyı Deniz Seki'den dinleyince ''Bunca zaman söyleyemediklerini bir şarkının sözleri ve yorumu ile bu kadar güzel anlatabilirdi" yorumunda bulunan hayranları, kliple buluşmak için gün sayıyor.

Ahmet Kaya, Deniz Seki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:19 Kaynak: Bültenler
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