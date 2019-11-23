Son Dakika Haberleri: Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum
Son Dakika Magazin Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum - Son Dakika Magazin

Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum

6 saat önce

Deniz Seki "Sizin durumunuzdaki kadınlar erkeklerin gözünü korkutabilir biraz. Zor olacağını düşünebilirler.

Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum, System.String[]

Deniz Seki "Sizin durumunuzdaki kadınlar erkeklerin gözünü korkutabilir biraz. Zor olacağını düşünebilirler. Siz erkek olsanız kendinize yaklaşmaktan korkar mıydınız?" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.


Seki "Asla korkmazdım. Dünyanın en güzel kadını Deniz. Ona aşık olurdum ben ya! Çok ciddiyim, ben olsam kendime aşık olurdum. Kimse kusura bakmasın, hiç egom yoktur ama bu konuda tevazu göstermeyeceğim. Bunu söylemek zorundayım. Ben bir erkek olsam Deniz Seki'ye aşık olurdum" dedi.

Deniz Seki, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:26 
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