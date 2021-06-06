Deniz Seki fit halini paylaştı

Son yıllarda başı kilolarla dertte olan Deniz Seki, sonunda istediği fitliğe geldi. Son aylarda yaptığı rejimle adından söz ettiren ve sosyal medyada paylaştığı karelerle zayıflığı dikkat çeken Deniz Seki, bikinili karesini paylaştı. Son aylarda 30 kilo veren şarkıcı, çiçekli bikinisiyle fit olduğu görüldü. Sezonu evinin terasında açan Seki, Instagram'dan paylaştığı kareye, "An itibariyle yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" diye yazdı.

Seki, geçtiğimiz nisan ayında Nişantaşı'nda görüntülenmiş, beslenme uzmanı Şeyda Coşkun'la çalışmaya başladığınu 3 ayda 25 kilo verdiğini söylemişti. Seki, artık kendisini daha sağlıklı ve zinde hissettiğini söyledi: "Aynadaki görüntüm beni mutlu etmemeye başlamıştı. Zayıflamak konusundaki temel motivasyonum buydu. Şeyda sihirli değneğiyle hayatıma dokundu."