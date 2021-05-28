Deniz Seki ile Demet Akalın arasında buzlar eridi

Deniz Seki, geçtiğimiz aylarda kendisine 'detone' diyen Çağla'yı programında ağırladığı için küstüğü Demet Akalın'a buzları eritti. İkili sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmıştı. Seki, Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu programın sezon finaline katılacağını açıkladı. Instagram'dan açıklama yapan şarkıcı, "Açılışta benle kapanışta... Yarın Demet Akalın ve Alişan'ın programının finalinde çok güzel sürprizlerle canlı yayında olacağız hepinizi bekliyoruz" diye yazdı. Seki ve Akalın, daha sonra barıştıklarını söylemişti.