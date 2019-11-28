Son Dakika Haberleri: Deniz Seki: Keşke zaman burada dursa
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Deniz Seki: Keşke zaman burada dursa

6 saat önce

Daha önce beynindeki sorun nedeniyle 4 kez ameliyat olan Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, geçtiğimiz haftalarda yeniden hastanelik olmuştu.

Deniz Seki: Keşke zaman burada dursa, System.String[]

Daha önce beynindeki sorun nedeniyle 4 kez ameliyat olan Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, geçtiğimiz haftalarda yeniden hastanelik olmuştu.  Annesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Deniz Seki, önceki gün kardeşi Serdar Seki'nin beyin kanaması geçirmesiyle adeta yıkıldı.


Art arda ailesinde yaşanan sağlık sorunlarıyla boğuşan Deniz Seki'den duygusal paylaşım yaptı. Tüm ailesinin gülerken bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı altına " Zor günler geçer gider, yanınızda aileden başka hiçbir şey kalmaz. Tek gerçek onlar. Keşke zaman burada dursa. Birlikte hep böyle gülebileceğimiz günlere..." notunu düştü.


Serdar Seki, Deniz Seki, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:34 
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