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Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki beyin kanaması geçirdi
6 saat önce
Geçtiğimiz günlerde annesi fenalaşan Seki'nin bu kez kardeşi hastanelik oldu.
Geçtiğimiz günlerde annesi fenalaşan Seki'nin bu kez kardeşi hastanelik oldu. Beyin kanaması geçiren Serkan Seki hemen ameliyata alındı. 6 saat süren bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Serkan Seki'nin durumu ciddiyetini koruyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programının ulaştığı Deniz Seki, 'lütfen kardeşim için dua edin. Onu ben büyüttüm' açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:13
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