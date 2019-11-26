Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki beyin kanaması geçirdi

Geçtiğimiz günlerde annesi fenalaşan Seki'nin bu kez kardeşi hastanelik oldu. Beyin kanaması geçiren Serkan Seki hemen ameliyata alındı. 6 saat süren bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Serkan Seki'nin durumu ciddiyetini koruyor.



Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programının ulaştığı Deniz Seki, 'lütfen kardeşim için dua edin. Onu ben büyüttüm' açıklamasını yaptı.