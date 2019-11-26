Son Dakika Haberleri: Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki beyin kanaması geçirdi
Son Dakika Magazin Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki beyin kanaması geçirdi - Son Dakika Magazin

Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki beyin kanaması geçirdi

6 saat önce

Geçtiğimiz günlerde annesi fenalaşan Seki'nin bu kez kardeşi hastanelik oldu.

Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki beyin kanaması geçirdi, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde annesi fenalaşan Seki'nin bu kez kardeşi hastanelik oldu. Beyin kanaması geçiren Serkan Seki hemen ameliyata alındı. 6 saat süren bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Serkan Seki'nin durumu ciddiyetini koruyor.


Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programının ulaştığı Deniz Seki, 'lütfen kardeşim için dua edin. Onu ben büyüttüm' açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:13 
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