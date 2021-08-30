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Deniz Seki: Sahnede bacak ve göğüs dekolteme güvenirim! - Son Dakika

Deniz Seki: Sahnede bacak ve göğüs dekolteme güvenirim!

30.08.2021 09:05
Deniz Seki: Sahnede bacak ve göğüs dekolteme güvenirim!, System.String[]

? 1 Temmuz, Yengeç kadını... Hangisi daha zor: Ev hayatına düşkün olup çalışmak mı, zaman zaman kendinizi ifade etmekte güçlük çekmeniz mi?Zaman zaman kendimi ifade etmekte güçlük çekmek daha zor galiba. (Gülüyor)? Çamlıca Kız Lisesi mezunusunuz.

? 1 Temmuz, Yengeç kadını... Hangisi daha zor: Ev hayatına düşkün olup çalışmak mı, zaman zaman kendinizi ifade etmekte güçlük çekmeniz mi?

Zaman zaman kendimi ifade etmekte güçlük çekmek daha zor galiba. (Gülüyor)

? Çamlıca Kız Lisesi mezunusunuz. O yıllardanen çok neyi özlüyorsunuz:  Kız kıza şamatayı mı, tasasız, kaygısız günleri mi?

Ya en çok o tasasız, kaygısız günleri özlüyorum aslında.

? Kariyerinizde hangisidaha önemli: Kendi şarkınızla Pop Show 95'te birinci olmak mı, 1997'de Yıldız Tilbe'nin "Hiç Kimse Değilim"iyle ilk albümünüzü yayınlamanız mı?

Tabii ki Pop Show 95'te birinci olmam.

? İnsanlar bacaklarınızı çok beğeniyor. Sahnede bacak dekoltenize mi daha çok güvenirsiniz, göğüs dekoltenize mi?

İkisine de çok güvenirim. (Gülüyor)

? İnanılmaz kilo verdiniz. Azmin gücü mü, sihirli bir formülünüz var mı?

Burada her ikisi de etkili. Birincisi, azmin gücü. İkincisi, Şeyda Coşkun'un sihirli değneği.

? İlk göz ağrılarınızdan: "Masal" mı, "Aptal" mı?

"Masal"!

? Hep "Aşk kadınıyım" dersiniz. Peki hayatınız bir film olsa romantik mi olurdu, macera mı?

Düşünüyorum da haklısın galiba. Macera filmi olurdu benim hayatım.

? 36 aylık ikinci mahkumiyetten sonra, 5 Haziran 2017: Hayata dönüş mü, yeniden doğmak mı?

Tek kelimeyle: Yeniden doğmak.

Deniz Seki: Sahnede bacak ve göğüs dekolteme güvenirim!

MEVSİMLER GİBİ ROMANTİZMİN DE ŞEKLİ DEĞİŞTİ

? Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

İlkbahar-yaz diyeceğim ama yılın hangi döneminin romantik olduğunu kestiremiyoruz. Mevsimler gibi romantizmin de şekli değişti artık.

? Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

Bilmem, bence göz kırpmak.

? Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

Her aşkın kötü bitmesi daha kötü senaryo.

? Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?

Buna şöyle cevap vereyim: Aşkta kalıcı kuşum ben.

? Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder:  Sezen mi, Ajda mı?

Sezen bence.

? Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?

Yalandan! Daha doğrusu yılan gibi olan yalancılardan.

? Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?

Ha, iş ona gelirse sevdiğim zaman. (Gülüyor)

? Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

Tek başıma.

? Affetmek mi, unutmak mı?

Affetmek.

? Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?

Kayıtsızlık tabii.

? Eski sevgiliden kanka olur mu, olmaz mı?

Olur tabii, çiftlere göre değişir. Ben dost kalma taraftarıyım. Sevgi kılık değiştiriyor, o medeniyeti de sürdürebilmek gerek. Öyle acıklı senaryolar olmamalı.

POPÜLER ŞEYLER

Nazım'la yaşadığımız ortak çok şey var

? Yeşilçam'dan: Türkan Şoray mı, Müjde Ar mı?

Müjde Ar. Aslında her ikisinin de bende farklı yeri var ama benim için Türkan "Sultan". Müjde ise başka bir ruhla oynayan bir kadın. Çok beğeniyorum onu, dişi buluyorum. Yetenekli ve gerçek.

? Gurmelerden... Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?

Deniz Seki: Sahnede bacak ve göğüs dekolteme güvenirim!

Milor.

? Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

Cem Yılmaz beni daha çok güldürüyor.

? Cem Karaca mı, Barış Manço mu?

Barış Manço. Ne demişler: 7'den 70'e herkese hitap eden bir sanatçı.

? Nazım Hikmet mi, Orhan Veli mi?

Nazım Hikmet. Çünkü onda kendimi buluyorum. Yaşadığımız ortak çok şey var.

? Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?

Kıvanç.

? Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?

Beren.

HAYAT BİLGİSİ

Parasız hiçbir şey olmuyor maalesef sağlığımız bile paraya bağlı

? Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?

Zengin ama çirkin doğmak daha avantajlı bence. Nasıl olsa para var, güzelleşirim...

? Para saadet getirir mi, getirmez mi?

Getirir. Çünkü bu dünyada parasız hiçbir şey olmuyor maalesef. Sağlığımız bile paraya bağlı, çalışıp kazanmak lazım.

? Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

Yenmez. Nokta.

? Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

Geceee...

? Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?

Babam.

? Peki mantık mı, içgüdü mü?

İçgüdü. Mantık da önemli ama içgüdü sizi hiçbir zaman yanıltmıyor.

? İmkan olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

Müzisyene sorulacak soru mu bu? Tabii ki bütün müzik aletlerini çalabilmek.

? Sofrada hangisine tahammül daha zordur:  Obura mı, gevezeye mi?

Gevezeyi almayayım mümkünse.

GÜNDELİK HALLER

Pandemide PTT'ye fena alıştım

? Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

Pijama-terlik-televizyon. (Gülüyor) Pandemide P-T-T'nin rahatlığına fena alıştım. Ohh!

? Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

Film.

? Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

Maalesef uykusuz kalırım.

? Hangisiyle ev arkadaşı olmak daha şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, Yıldız Tilbe mi?

Deniz Seki: Sahnede bacak ve göğüs dekolteme güvenirim!

Yıldız'la daha eğlenceli olurdu ev arkadaşlığı.

? Misafir olduğunuz mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

Çaktırmadan köpeğe veririm.

? Uçakta/otobüste ha bire omzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

Valla ince ince ittiririm.

? Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

"Çıkaramadım" derim. Çünkü çok insan tanıyorum. Benim de canım var, ben de insanım.

KÜÇÜK KEYİFLER

Bodrumcuyum

? Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

Orman-ağaç-temiz hava.

? Gündoğumu mu, günbatımı mı?

Günbatımı.

? Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

Rakı-balık-Ayvalık.

? Bodrum mu, Çeşme mi?

Bodrumcuyum ben.

? En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?

Arkadaşımın olursa daha iyi tabii. (Gülüyor)

? Tavla mı satranç mı?

Tavla.

? Twitter mı, Instagram mı?

Instagram'ı daha çok seviyorum.

? İstanbul'un... Kokuları mı, sesleri mi?

Bak yine bir müzisyene sorulmayacak soru: Tabii ki sesleri.

? Peki Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

Avrupa.

? Hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz'ın Anadolu Yakası'ndan Avrupa'nın mı, Avrupa'dan karşının mı?

Her iki taraftan da muhteşem İstanbul. Çok güzel, doyamıyorum. Yeter ki kıymetini bilelim.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

? Kedi mi, köpek mi?

Köpek.

? Zorla güzellik olur mu, olmaz mı?

Olmaz.

? Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

İskender.

? Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

Marilyn.

? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

Kırmızı.

? 25 yaşınıza dönmek mi, Dolmabahçe Sarayı mı?

Dolmabahçe.

? Zaman makinesiyle nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

Geleceğe.

Deniz Seki: Sahnede bacak ve göğüs dekolteme güvenirim!

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Deniz Seki: Sahnede bacak ve göğüs dekolteme güvenirim! - Son Dakika Magazin


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