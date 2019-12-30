Deniz Seki sahneden düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deniz Seki sahneden düştü - Son Dakika

Deniz Seki sahneden düştü

6 saat önce

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul'da bir otelde verdiği konser sırasında platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu fark edemeyince yere düştü.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul'da bir otelde verdiği konser sırasında platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu fark edemeyince yere düştü.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Cumartesi akşamı bir otelde hayranlarıyla buluştu. Seki, konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söylerken sahnede yürüyen Seki, platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü. Seki, çalışanların yardımıyla kısa sürede ayağa kalkarak konserine kaldığı yerden devam etti. Ünlü şarkıcının düştüğü anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

(İHA)

Deniz Seki sahneden düştü

Deniz Seki, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
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