Deniz Seki: Umarım bu yıl huzurlu geçer
1 saat önce
Güzel şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam İstanbul Havalimanı dış hatlar geliş kapısında görüntülendi. Konser maratonu nedeniyle çok fazla ortalarda görüntülenmeyen güzel şarkıcının keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı
Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldığını dile getiren Deniz Seki, 2020 yılı için "Umarım bu yıl mutlu ve huzurlu güzel geçer. Herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum" mesajını verdikten sonra evinin yolunu tuttu.& ;& ;
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:41
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