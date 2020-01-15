Deniz Seki: Umarım bu yıl huzurlu geçer - Son Dakika
Son Dakika Magazin Deniz Seki: Umarım bu yıl huzurlu geçer - Son Dakika Magazin

Deniz Seki: Umarım bu yıl huzurlu geçer

1 saat önce

Güzel şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam İstanbul Havalimanı dış hatlar geliş kapısında görüntülendi. Konser maratonu nedeniyle çok fazla ortalarda görüntülenmeyen güzel şarkıcının keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı

Deniz Seki: Umarım bu yıl huzurlu geçer, System.String[]

Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldığını dile getiren Deniz Seki, 2020 yılı için "Umarım bu yıl mutlu ve huzurlu güzel geçer. Herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum" mesajını verdikten sonra evinin yolunu tuttu.& ;& ;

Deniz Seki, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:41 
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