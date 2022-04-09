DENİZ SEVDALISI ÇİFT, KATAMARANLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI - Son Dakika
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DENİZ SEVDALISI ÇİFT, KATAMARANLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI

09.04.2022 17:15

ANTALYA'nın Finike ilçesinde evlendikten sonra 8 yıldır katamaranda yaşayan deniz sevdalısı Özlem ile Özkan Şahin çifti, 5 yıl sürmesini planladıkları dünya turuna düzenlenen törenle uğurlandı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde evlendikten sonra 8 yıldır katamaranda yaşayan deniz sevdalısı Özlem ile Özkan Şahin çifti, 5 yıl sürmesini planladıkları dünya turuna düzenlenen törenle uğurlandı.

Finike'de 2014 yılında tanışıp evlenen Özlem ile Özkan Şahin çifti, 8 yıldır katamaranda yaşamlarını sürdürüyor. Daha önce de Gürcistan'dan Suriye'ye tekneyle yolculuk yapan deniz sevdalısı çift, dünya turuna çıkmaya karar verdi. Finike'deki marinada dünya turu için 2 yıldır hazırlık yapan Şahin çifti, düzenlenen törenle yolculuklarına uğurlandı. Törene Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Kaan Katmer, Liman Başkanı Arif Çolak, Setur Marina Müdürü Vedat Ergin ve çiftin arkadaşları katıldı.Şahin çifti, dünya turunu 5 yılda tamamlamayı hedefliyor.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Özlem Şahin, Midemde kelebekler uçuşuyor. İyi ki Finike'den yola çıkıyorum. 9 yıldır teknede yaşıyoruz. Evlendiğimiz günden bu yana teknedeyiz. Yolculuğumuz 5 yıl sürecek dedi. Özkan Şahin ise yolculuklarını sürekli batı yönüne sürdüreceklerini ve Ekvator kuşağında yaz mevsiminde seyahat edeceklerini anlattı. Şahin, Amacımız Türk bayrağını denizlerde dalgalandırmak. Başka Türk denizcilerini görürsek onları da selamlayacağız diye konuştu.

Törene katılanlar Şahin çiftini katamaranın bağlama halatını keserek yolculuğa uğurladı. Çift, Finike'ye döneceklerini belirterek, ayakkabılarını katamaranın bağlı olduğu marinaya bıraktı.

DENİZ SEVDALISI ÇİFT, KATAMARANLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI
DENİZ SEVDALISI ÇİFT, KATAMARANLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI
DENİZ SEVDALISI ÇİFT, KATAMARANLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI

YORUMLAR
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Özkan Şahin, Gürcistan, Suriye, Finike, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZ SEVDALISI ÇİFT, KATAMARANLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI - Son Dakika


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