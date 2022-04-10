DENİZ SEVDALISI ÇİFT, KATAMARANLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

DENİZ SEVDALISI ÇİFT, KATAMARANLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI

10.04.2022 00:46

ANTALYA'nın Finike ilçesinde evlendikten sonra 8 yıldır katamaranda yaşayan deniz sevdalısı Özlem ile Özkan Şahin çifti, 5 yıl sürmesini planladıkları dünya turuna düzenlenen törenle uğurlandı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde evlendikten sonra 8 yıldır katamaranda yaşayan deniz sevdalısı Özlem ile Özkan Şahin çifti, 5 yıl sürmesini planladıkları dünya turuna düzenlenen törenle uğurlandı.

Finike'de 2014 yılında tanışıp evlenen Özlem ile Özkan Şahin çifti, 8 yıldır katamaranda yaşamlarını sürdürüyor. Daha önce de Gürcistan'dan Suriye'ye tekneyle yolculuk yapan deniz sevdalısı çift, dünya turuna çıkmaya karar verdi. Finike'deki marinada dünya turu için 2 yıldır hazırlık yapan Şahin çifti, düzenlenen törenle yolculuklarına uğurlandı. Törene Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Kaan Katmer, Liman Başkanı Arif Çolak, Setur Marina Müdürü Vedat Ergin ve çiftin arkadaşları katıldı.Şahin çifti, dünya turunu 5 yılda tamamlamayı hedefliyor.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Özlem Şahin, Midemde kelebekler uçuşuyor. İyi ki Finike'den yola çıkıyorum. 9 yıldır teknede yaşıyoruz. Evlendiğimiz günden bu yana teknedeyiz. Yolculuğumuz 5 yıl sürecek dedi. Özkan Şahin ise yolculuklarını sürekli batı yönüne sürdüreceklerini ve Ekvator kuşağında yaz mevsiminde seyahat edeceklerini anlattı. Şahin, Amacımız Türk bayrağını denizlerde dalgalandırmak. Başka Türk denizcilerini görürsek onları da selamlayacağız diye konuştu.

Törene katılanlar Şahin çiftini katamaranın bağlama halatını keserek yolculuğa uğurladı. Çift, Finike'ye döneceklerini belirterek, ayakkabılarını katamaranın bağlı olduğu marinaya bıraktı.

DENİZ SEVDALISI ÇİFT, KATAMARANLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI
DENİZ SEVDALISI ÇİFT, KATAMARANLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI
DENİZ SEVDALISI ÇİFT, KATAMARANLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI

YORUMLAR
500
BM yayınladı: Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor? BM yayınladı: Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor? İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

Özkan Şahin, Gürcistan, Suriye, Finike, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZ SEVDALISI ÇİFT, KATAMARANLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Rıdvan Dilmen, Valerien Ismael'i yeni Fatih Terim ilan etti
23:47 Üniversite öğrencileriyle iftar yapan Mansur Yavaş, sözleriyle kahkahaya boğdu
23:40 Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen adam kendini savundu: Atıma tımar yapıyordum
23:35 Ders niteliğinde bölüm! Gönül Dağı dizisinde Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi
23:32 Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
23:31 Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
23:22 Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
22:24 Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 00:59:38. #1.13#
SON DAKİKA: DENİZ SEVDALISI ÇİFT, KATAMARANLA DÜNYA TURUNA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement