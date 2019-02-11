Deniz severler ve tekne tutkunları için Boat Show
32 dakika önce
Boat Show Tuzla, hem karada hem denizde 16 - 25 Şubat tarihleri arasında ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Boat Show Tuzla
, hem karada hem denizde 16 - 25 Şubat tarihleri arasında ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 500'den fazla markanın katılacağı Viaport Marina
'daki etkinlik için 35 bin metrekarelik bir fuar alanı kuruluyor
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:12
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