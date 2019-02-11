Son Dakika Haberleri: Deniz severler ve tekne tutkunları için Boat Show

Deniz severler ve tekne tutkunları için Boat Show

32 dakika önce

Boat Show Tuzla, hem karada hem denizde 16 - 25 Şubat tarihleri arasında ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Boat Show Tuzla, hem karada hem denizde 16 - 25 Şubat tarihleri arasında ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 500'den fazla markanın katılacağı Viaport Marina'daki etkinlik için 35 bin metrekarelik bir fuar alanı kuruluyor
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:12 

Marina, Tuzla, Ekonomi
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