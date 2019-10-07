Son Dakika Haberleri: Deniz seviyesi yükselince mağarada mahsur kalan 2 kişi ortak operasyonla kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Deniz seviyesi yükselince mağarada mahsur kalan 2 kişi ortak operasyonla kurtarıldı

Deniz seviyesi yükselince mağarada mahsur kalan 2 kişi ortak operasyonla kurtarıldı

1 saat önce

Mersin'de gezi amaçlı girdikleri mağarada deniz seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi, AKUT, AFAD ve itfaiye ekiplerinin 3 saat süren ortak operasyonuyla kurtarıldı.

Deniz seviyesi yükselince mağarada mahsur kalan 2 kişi ortak operasyonla kurtarıldı, System.String[]

Mersin'de gezi amaçlı girdikleri mağarada deniz seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi, AKUT, AFAD ve itfaiye ekiplerinin 3 saat süren ortak operasyonuyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Furkan Uzun ve Oğuzhan Yavuz adlı iki arkadaş, gezi amaçlı gittikleri Gülnar ilçesindeki Yanışlı Mağarasında deniz seviyesinin yükselmesi dolayısıyla mahsur kaldı. Gençlerin yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AKUT, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak denizin dalgalı olması nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerince denizden müdahale yapılamazken, şahısların kurtarılması için karadan çalışma başlatıldı.


İp sarkıtılarak şahısların bulunduğu yere inen ekipler, 2 arkadaşı 40 metre aşağıdaki mağaradan yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası kurtardı. Uzun ve Yavuz'un sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - MERSİN

İtfaiye, Gülnar, Mersin, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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