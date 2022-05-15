DENİZ SEVİYESİNDEN ZİRVEYE KOŞARAK ÇIKTILAR - Son Dakika

DENİZ seviyesinde başlayan ve 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesinde sona eren Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, adrenalin dolu anlara sahne oldu.

Antalya, son yıllarda yapılan nitelikli spor organizasyonları ile spor turizminin de başkenti olduğunu gözler önüne serdi. Birbirinden keyifli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Antalya'nın Kemer ilçesi, bu hafta sonu yine hırs ve mücadele dolu bir yarışa ev sahipliği yaptı.

Bu sene Corendon Airlines'ın isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, Kemer Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı iş birliğinde düzenlendi.

Yunan mitolojisindeki efsanelere konu olan bir coğrafyada 4 farklı etapta koşulan yarışmada, sporcuların gösterdiği mücadele hayranlık uyandırdı. Birbirinden güçlü ve hırslı sporcular çeşitli parkurlarda limitleri zorladı. Rakiplerinin yanı sıra kendileri ile de mücadele eden koşucular, zorlu anların ardından zirveye ulaştı. 18 ülkeden 618 koşucunun katıldığı Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'da sporcular birbirinden zorlu 4 etapta kendi limitlerini zorladı. Tahtalı Ultra Sky, Berg Sky Race, Tahtalı Run to Sky ve bu yıl ilk defa eklenen KemeRun yarışlarının birincileri belli oldu.

Mitolojide Olympos ismiyle anılan Tahtalı Dağı eteklerinde zorlu coğrafya ve değişen hava koşulları altında koşulan 113 kilometre uzunluğundaki Ultra Sky Race'i, 21 saat boyunca verdiği mücadelenin ardından ilk sırada bitiren isim Kaan Tuna oldu. Kaan Tuna böylece kariyerinde katıldığı ilk ultra skyrunning yarışında birinci olma başarısı gösterdi.

Tahtalı Dağının eşsiz manzarası ve doğası eşliğinde koşulan 65 km uzunluğa, 4300 metre irtifa kazanımına sahip Berg Sky Race'de birinciliği Aleksandr Strukov göğüsledi.

Dünyanın en güzel 10 plajından biri olan Çıralı sahilinden başlayıp 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağının doruk noktasında tamamlanan 27 kilometrelik Run to Sky yarışında finiş çizgisini ilk gören isim Zülfü Karabulut oldu. Aynı zamanda kadınlar kategorisinde parkur rekoru kırıldı. Rus sporcu Ekaterina Ryazanova, 27 kilometrelik parkuru 4 saatin altında tamamlamayı başardı.

Bu yıl ilk defa eklenen KemeRun toplamda 12 kilometre mesafe 400 metre irtifa kazanımına sahip. Kemer'in benzersiz doğasını, tarihini ve köklü kültürünü yakından tanıma fırsatı veren KemeRun etabının ilk birincisi olarak erkeklerde Mustafa Çınar ve Hülya Kıvrak tarihe geçti.