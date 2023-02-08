Depremin ardından deniz seviyesi yükseldi! Hatay'da caddeler göle döndü - Son Dakika
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Depremin ardından deniz seviyesi yükseldi! Hatay'da caddeler göle döndü

08.02.2023 13:15

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi. Sahil yolundaki yollar, meydan ve işyerlerinin sular altında kalmasının ardından bulvar üzerindeki işyerleri ve binalar tahliye edildi.

Türkiye'yi sarsan iki büyük depremden sonra Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay mahallesindeki sahil yolunda deniz seviyesi yükseldi ve Mete Aslan Bulvarı'na doğru deniz taştı. Sahil bandında deniz seviyesinin üzerindeki işletmeleri aşan sular, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi.

BANKA VE İŞYERLERİ BOŞALTILDI

Yükselen deniz yüzünden bulvar üzerindeki siteler, banka ve işyerleri boşaltıldı. Deprem sonrası kendilerini sokağa atan semt sakinleri, yükselen denizin cadde ve sokakları basmasının şaşkınlığını yaşadı.

Deniz seviyesinin yükseldiği İskenderun'da caddeler göle döndü, işyerleri boşaltıldı, araçlar mahsur

DEPREMİN ÜZERİNDEN SAATLER GEÇMESİNE RAĞMEN DENİZ ÇEKİLMEDİ

Depremin yaşanmasının ardından yaklaşık 55 saat geçmesine rağmen denizin çekilmemesi dikkati çekti. Sahil bandındaki evler hem deprem riski hem de denizin taşmış olması yüzünden boşaltıldı.

Deniz seviyesinin yükseldiği İskenderun'da caddeler göle döndü, işyerleri boşaltıldı, araçlar mahsur

KAYMAKAMLIKTAN "HASARLI EVLERE GİRMEYİN" UYARISI

İskenderun Kaymakamlığı, hasarlı evlere girilmemesi ve sahil bandında deniz taşması yüzünden yaşanabilecek olumsuz şartlarla ile ilgili bölge sakinlerini uyardı. Semt sakinleri, yaşanan afet sonrası park alanları ve kapalı semt pazarlarında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Deniz seviyesinin yükseldiği İskenderun'da caddeler göle döndü, işyerleri boşaltıldı, araçlar mahsur
Deniz seviyesinin yükseldiği İskenderun'da caddeler göle döndü, işyerleri boşaltıldı, araçlar mahsur
Deniz seviyesinin yükseldiği İskenderun'da caddeler göle döndü, işyerleri boşaltıldı, araçlar mahsur
Deniz seviyesinin yükseldiği İskenderun'da caddeler göle döndü, işyerleri boşaltıldı, araçlar mahsur
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Depremin ardından deniz seviyesi yükseldi! Hatay'da caddeler göle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremin ardından deniz seviyesi yükseldi! Hatay'da caddeler göle döndü - Son Dakika
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