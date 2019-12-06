Son Dakika Haberleri: Deniz soğudu, hamsi büyüdü
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Deniz soğudu, hamsi büyüdü

6 saat önce

Karadeniz'de rüzgarın ardından denize açılan balıkçılar, bir süredir tezgahlarda azalan hamsiye kavuştu.

Deniz soğudu, hamsi büyüdü, System.String[]

Karadeniz'de rüzgarın ardından denize açılan balıkçılar, bir süredir tezgahlarda azalan hamsiye kavuştu.


Sinop'ta tezgahlarda yeniden yerini almaya başlayan hamsiler, geçtiğimiz haftaya oranla biraz daha büyük ve yağlı olduğu görülüyor. Balıkçılar, irileşen hamsinin daha tatlı olduğunu ifade etti.


Sinoplu balıkçı Adnan Demir, "Bir haftadır balıkçılar rüzgar nedeniyle denize açılamıyordu, zaten hamsi sürüleri de Gürcistan tarafına kaçtıydı. Sinop çevresinde kalan hamsi sürüleri çok azdı, ancak Sinop'a kadar yetiyordu. Rüzgarın biraz kesilmesiyle balıkçılar yeniden Karadeniz'e açılmaya başladı. Yakalanan hamsilerin de biraz daha büyüdüğü ve yağlandığı görülüyor. Geçtiğimiz aylarda deniz yeterince soğumamıştı, hamsiler yağlanmamıştı. Denizin soğumasıyla hamsiler, doğal olarak vücudundaki yağı arttırır. Şimdi yakalanan hamsiler, eski haline oranla 1 buçuk kat irileşmiş durumda. Deniz daha da soğursa hamsi kendini biraz daha yağlar ve daha da irileşebilir" dedi. - SİNOP

Gürcistan, Karadeniz, Sinop, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
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